Bydgoski Budżet Obywatelski czeka na głosy mieszkańców. Już można wybierać

2 listopada rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest prawie 16 milionów złotych, a wybierać można spośród prawie pół tysiąca zgłoszonych projektów.

– W tym roku nowością była możliwość zgłaszania projektów na terenach innych, niż miejskie – przypomina zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. – Łącznie będą mogli państwo głosować na 473 projekty. To bardzo dużo, ale ta liczba powoduje, że każdy może znaleźć coś dla siebie, każdy może stwierdzić: „tak, chcę, żeby to powstało w Bydgoszczy". Jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz: pierwszy raz w ramach pilotażu dopuściliśmy taką możliwość, że będą mogły być wskazywane również tereny, które nie należą do miasta, na przykład należące do spółdzielni mieszkaniowej. Mamy cztery takie przypadki. Zobaczymy, jak w głosowaniu zdecydują mieszkańcy – mówi Sztybel.



Jacek Rosół, koordynator Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przypomina, że głosując mieszkańcy wybierają pomysły w czterech kategoriach.



– Będziemy wybierać projekt ponadosiedlowy, projekty osiedlowe, mikro projekty osiedlowe, czyli zadania drobne do 10 tysięcy złotych oraz będziemy mogli głosować na kategorię „projektów społecznych", czyli wydarzenia, imprezy kulturalne, koncerty, pokazy kina plenerowego, animacje dla dzieci. Głosujemy elektronicznie na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo – podaje Jacek Rosół.



W każdej kategorii mieszkańcy mogą oddać jeden głos na wybrany projekt. Głosowanie trwa do 30 listopada. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, będą mogły oddać głos w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Pracownicy Urzędu Miasta będą czekać też na mieszkańców podczas miejskich imprez i w galeriach handlowych.



