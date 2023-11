Nie wiesz co robić w weekend? Zaplanuj go z nami [przewodnik po imprezach w regionie]

2023-11-03, 13:59 Redakcja

Koncert z okazji 163. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego odbędzie się w niedzielę w bydgoskiej Filharmonii. Wystąpi m.in. zespół Rodzinna Muzyka Lassaków „Heliosów” z Zakopanego/fot. materiały Filharmonii

Choć na dworze coraz zimniej, w weekend warto wyjść z domu. W naszym przewodniku podpowiadamy, jak można spędzić weekendowe dni.

BYDGOSZCZ



Etnoskarby

piątek, 3 listopada, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

spotkanie, w czasie którego zaprezentowane zostaną najcenniejsze oraz najciekawsze muzealia z kolekcji Pracowni Etnografii. Opowieść dotyczyć będzie „skarbów”, którymi są nie tylko dzieła sztuki ludowej, tkaniny pokryte misternymi haftami czy ręcznie wykonane przedmioty codziennego użytku, ale również twórcy, kontynuatorzy tradycyjnych rzemiosł. Motywem przewodnim spotkania będzie także refleksja nad ochroną dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kujaw, Pałuk, Kociewia, Krajny, Borów Tucholskich i Kaszub w kontekście działalności bydgoskiego muzeum.



Muzyka u źródeł – Filip Wojciechowski Quartet

piątek, 3 listopada, godz. 18:00, Hala Pomp – Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242

Filip Wojciechowski Quartet w repertuarze z najnowszej płyty „VIEW”. Wystąpią: Filip Wojciechowski – fortepian, Marek Podkowa – saksofon, Paweł Pańta – kontrabas, Patryk Dobosz – perkusja, Prowadzenie koncertu: Jerzy Snakowski i Marek Jankowiak.



Show Szalonych Naukowców

piątek, 3 listopada, godz. 18:00, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

Barwne widowisko o naukowych perypetiach niezwykłych bohaterów: Człowieka-Robaka, Profesora Trauta, Igreka i Niny. Szaleni Naukowcy to emocjonujący pokaz eksperymentów z różnych dziedzin wiedzy, podczas którego młodzi widzowie zobaczą spektakularne doświadczenia chemiczne, poznają zasady rządzące planetami i znajdą odpowiedzi na nurtujące pytania naukowe.



Opowieści z Narnii – spektakl

piątek, 3 listopada, godz. 18:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

Widzowie, wspólnie z czworgiem rodzeństwa, przeniosą się do niezwykłego świata ukrytego we wnętrzu starej szafy. To będzie niezapomniana przygoda pełna zwrotów akcji, fantastycznych stworzeń i wyjątkowych bohaterów. Spektakl w reżyserii Gabriela Gietzky’ego to epicka opowieść o starciu sił dobra i zła. W samym centrum wydarzeń znajdą się Łucja, Zuzanna, Piotr i Edmund, którym niełatwo będzie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie, obserwując ich dojrzewanie, nauczą się razem z nimi, że każdy z nas dysponuje prawdziwymi magicznymi zdolnościami: odwagą, przyjaźnią i empatią.



Slam filozoficzny

piątek, 3 listopada, godz. 18:00, Młyny Rothera

Myślowisko Miejskie odbywa się cyklicznie. Uczestnicy mają okazję wsłuchać się w głos ekspertów filozofii i nawiązać z nimi pouczającą rozmowę. Wielkimi krokami zbliża się też II Festiwal Filozofii, który w listopadzie ponownie zagości w Młynach. Nowy projekt filozoficznego slamu ma nieco odmienny charakter niż dotychczasowe Myślowiska. Chodzi o spotkanie osób, które nie muszą mieć żadnych akademickich kompetencji filozoficznych, ale które budują filozoficzne koncepcje – czyniąc to dla samej potrzeby i radości filozofowania, oddając je w ręce publiczności, która zgodnie z ideą slamu, pełni rolę jury przez całe takie spotkanie.



Wielcy nieobecni – koncert

piątek, 3 listopada, godz. 18:00, Światłownia, ul. św. Trójcy 15

Koncert poświęcony gwiazdom polskiej sceny, których nie ma już wśród nas. Uczestnicy usłyszą utwory Anny Jantar, Andrzeja Zauchy, Ireny Jarockiej, Kasi Sobczyk, Łucji Prus, Czesława Niemena, Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego, Grażyny Światały i innych.

Wystąpią Steffi Mal i Paweł Wenderski.



Migracja lasu – wystawa fotograficzna

piątek, 3 listopada, godz. 18:00, Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14

Niezmienność lasów i gatunków go tworzących pod wypływem globalnego ocieplenia ulega zmianie. Naukowcy mówią o zjawisku migracji, czyli przemieszczaniu się stanowisk pojedynczych gatunków drzew w kierunku chłodniejszej północy. Lasy iglaste, czyli bory, stanowiące główny trzon polskich lasów, ustępują gatunkom liściastym jak dęby, buki, jawory. Proces ten postępuje i od 2016 roku w Sudetach i na Przedgórzy Sudeckim świerki zaczęły wymierać już nie pojedynczymi drzewami, a dziesiątkami hektarów. Wystawa prezentuje elementy lokalnego lasu, które w wyniku postępujących zmian znikają ze znanego nam krajobrazu. Artysta podejmuje temat nie w konwencji fotografii dokumentalnej, a w polemice z klasycznym gatunkiem martwej natury.



Otwarcie Parku Iluminacji

piątek-niedziela, 3-5 listopada, Lumina Park w Myślęcinku

Zupełnie nowe, niesamowite świetlne scenerie w parku iluminacji w Myślęcinku. Na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, położonego przy ulicy Rekreacyjnej, już 3 listopada rozbłyśnie iluminowana atrakcja – „Magiczna Podróż Blachere”. Jak wielka jest pokusa w Wielkim Księstwie Łakoci? Jak ostra może być strzała Kupidyna w Zjednoczonym Królestwie Miłości? Te i inne krainy tylko czekają na ochotników w Parku Iluminacji.



„Nie minie samo”

sobota, 4 listopada, godz. 9:00, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5

Konferencja, podczas której będzie okazja, aby porozmawiać i popracować ze specjalistami m.in. o nowej wersji polityki Safe from harm, o pracy z osobami neuroróżnorodnymi oraz o systemie kar i nagród. W programie przewidziane są również przerwy kawowe i obiad.



Rondo pełne winyli

sobota, 4 listopada, godz. 9:00, C.H. Rondo, ul. Kruszwicka 1

Tysiące fantastycznych płyt winylowych, CD oraz kaset. Metal, funk, elektronika, blues, hard rock, jazz, country, rock, alternatywa, lata 80', reggae, muzyka klasyczna i wiele innych. Muzyka polska i zagraniczna. CH Rondo – plac eventowy.



Konkurs mów humorystycznych

sobota, 4 listopada, godz. 10:00, Cafe Kino, ul. Długa 32

Czas wyłonić najlepszych z najlepszych wśród toastmasterów z Bydgoszczy i Torunia. W Cafe Kino odbędzie się Konkurs Mów Humorystycznych i Gorących Pytań w języku polskim i angielskim na etapie rejonu E1. Przed publicznością wystąpią śmiałkowie z klubów: Toastmasters Sokrates Toruń, Toastmasters Bydgoszcz, Klub Zaawansowanych Mówców Roastmasters Bydgoszcz, Bydgoszcz Toastmasters Professionals.



Psi Patrol

sobota, 4 listopada, godz. 11:00-19:00, C.H. Focus Mall, ul. Jagiellońska 39-47

W centrum handlowym pojawią się aż 4 postacie „Psi Patrol. Wielki Film”: Chase, Rubble, Marshall i Skye. W programie: scena, na którą spadł... meteoryt, konkursy organizowane co godzinę, zdjęcia z ulubionymi psiakami i inne atrakcje. Spotkanie zaplanowano przy sklepie Smyk.

Wstęp jest bezpłatny. Podczas wydarzenia odbędzie się także zbiórka potrzebnych rzeczy dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.



Mayday 2

sobota, 4 listopada, godz. 15:30, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

Wspaniała komedia o dwulicowości i kłamstwach, ale przede wszystkim o miłości i przyjaźni. Wciągająca, pełna zwrotów akcja to gwarancja najśmieszniej spędzonych dwóch godzin w życiu.

„Mayday 2” to dynamiczna i zabawna opowieść o Johnie – popularnym taksówkarzu, który musi dokonać trudnych wyborów życiowych. Wystąpią m.in.: Jacek Kawalec, Mariusz Krzemiński/Michał Milowicz, Anna Gzyra/Katarzyna Cichopek, Mateusz Łapka/Marcin Mroczek, Daria Zawratyńska/Katarzyna Polewany/Patrycja Potyralska.



WAG – żona i dziewczyna piłkarza

sobota, 4 listopada, godz. 19:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

Życie futbolowych gwiazd to wspaniałe emocje, potężny stres i jeszcze bardziej potężne zarobki. Oraz kobiety, które na Wyspach doczekały się zbiorczego określenia „WAGs” – żony i dziewczyny piłkarzy. Nierzadko one same stają się rozpoznawalnymi postaciami w popkulturze i lśnią blaskiem na eventowych ściankach. Jednak każdy blask ma również swój cień.



Zaduszki muzyczne

sobota, 4 listopada, godz. 19:00, parafia św. Antoniego z Padwy, ul. Głucha 15

Zaduszki Muzyczne w św. Antonim są klasyczną alternatywą Zaduszek Jazzowych. Pierwsza edycja Zaduszek cieszyła się znakomitą frekwencją i ogromnym zainteresowaniem Bydgoszczan. Wystąpili w niej: Natalia Tyrańska, Karol B-ski Bartosiński, Paweł Pawłowicz i Chór Św. Grzegorza działający przy parafii Św. Antoniego z Padwy. Artyści przeplatali repertuar barokowy z sekwencją Dies Irae. Druga edycja ma podobne założenie konstrukcyjne, natomiast zakłada jednolitą tematykę i większy skład instrumentalny. Wykonawcy: Wiktoria Pancerz – sopran, Karol Bartosiński – kontratenor, Ensemble Inégalité, Irena Filuś, Natalia Tyrańska - skrzypce barokowe, Zuzanna Bąk - altówka barokowa, Weronika Kulpa - wiolonczela barokowa, Łukasz Macioszek – violon, Marek Przywarty - pozytyw organowy, Paweł Pawłowicz - klawesyn, dyrygent, Chór św. Grzegorza, Artur Strugała - prowadzenie koncertu. Wykonane zostanie słynne Stabat Mater Giovaniego Batisty Pergolesiego oraz sekwencja chorałowa Stabat Mater.



Pani Pylińska i sekret Chopina

sobota, 4 listopada, godz. 19:30, Filharmonia Pomorska

Lekcje gry na pianinie u ekscentrycznej Profesor Pylińskiej wciąż zaskakują młodego Eryka. Joanna Żółkowska ukazała swoją kreacją aktorską wyjątkowy koloryt Pani Pylińskiej. To dowcipna, ekscentryczna i mądra nauczycielka muzyki, która podaje swemu młodemu uczniowi – przyjacielowi (Kacper Kuszewski) sposób na życie i wskazuje mu odpowiednie drzwi, za którymi otworzy się przed nim szczęśliwa, spełniona przyszłość.



Frymark Bydgoski

niedziela, 5 listopada, godz. 10:00, plac i parter Bydgoskiego Centrum Finansowego

Frymark to cykliczny jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem – odbywa się w każdą niedzielę w samym centrum Bydgoszczy na placu przed Bydgoskim Centrum Finansowym w Bydgoszczy. Tam można skorzystać z licznych degustacji, pobawić się smakiem, odkryć nowe produkty i upodobania swoich kubków smakowych oraz zrobić zakupy u lokalnych gospodarzy i twórców.





Spotkanie z Jackiem Bartyzelem

niedziela, 5 listopada, godz. 15:30, Kaplica św. Józefa w Domu Katechetycznym (3 piętro), plac Piastowski 5

Prof. Jacek Bartyzel – wybitny historyk myśli politycznej, filozof polityki, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor kilkuset artykułów i książek. Podczas niedzielnego spotkania „Demokracja jako bałwochwalstwo i herezja antropoteistyczna” będzie możliwość nabycia książki „Demokracja” z autografem prof. Bartyzela.

Patronowi w rocznicę urodzin

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Pawła Kapuły, Katarzyna Lassak - s

Rodzinna Muzyka Lassaków „Heliosów” z Zakopanego. W programie:

II Koncert skrzypcowy „Góralski”,

Szlagierowo i z humorem

Muzyka u źródeł – koncert Reni Jusis z zespołem

Finałowy koncert III Konkursu Wokalnego „Sobą być”

TORUŃ

Olka Szczęśniak – stand-up

Sklep z facetami



Show Szalonych Naukowców

Przeboje polskiej muzyki rozrywkowej

Koncert Meruert Karmenovej



Sara Pach – koncert



INOWROCŁAW

Zaduszki Archeologiczne

Wystawa pająków

O Papuszy - cygańskiej poetce



WŁOCŁAWEK

Fajans Włocławski

Cykl koncertów „Wehikuł Czasu”

Bieg lub marsz na 5 km w Parku na Słodowie



GRUDZIĄDZ

Promocja książki o Olimpii Grudziądz

Koncert Muzyki Filmowej „NA BIS”

Nick Sinckler tour 'Groove Vibez' & Funky Delight

Finisaż wystawy Marka Głowackiego