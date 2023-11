Chcą pomóc bezdomnym przetrwać zimę, ale potrzebują wsparcia. Serce Torunia robi zbiórkę na „igloo”

2023-11-02, 09:14 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Toruniu rozłożono już 10 schronień dla bezdomnych. Serce Torunia chce zakupić kolejne egzemplarze/fot: Facebook/Serce Torunia

10 kolejnych tymczasowych schronień, tzw. igloo, chcą dla osób w kryzysie bezdomności kupić społecznicy z Serca Torunia. Prowadzą zbiórkę na portalu pomagam.pl. Igloo są doskonałą ochroną przed niskimi temperaturami, wiatrem czy śniegiem. Łatwo je też złożyć, przetransportować, zdezynfekować i oddać z powrotem do użytku.

– W tej chwili mamy 10 rozstawionych schronień tymczasowych „igloo” w mieście. Otrzymały je osoby, które żyją w przestrzeni miejskiej, z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą skorzystać z pomocy instytucjonalnej i żyją w pustostanach oraz w miejscach osłoniętych. Chcemy kupić 10 kolejnych schronień, które będą rozstawione. Co warte podkreślenia, jeżeli temperatura na dworze jest minusowa, to tam w środku jest od 15 do 18 stopni. Osoby otrzymują nas materace i pościel. Oczywiście to nie jest rzecz, którą chcielibyśmy im dawać, ale pozwoli im to przetrwać i przeżyć te najgorsze mrozy i sytuacje, które mogą ich spotkać – mówił Michał Piszczek z Serca Torunia.



Koszt 10 dodatkowych igloo to 10 tysięcy złotych. Link do zbiórki znajduje się tutaj. Społecznicy chcą też wkrótce uruchomić kolejny projekt – w grudniu ma się ukazać pierwszy numer gazety stworzonej przez osoby bezdomne.