Rekordowy wynik kwesty na rzecz cmentarza św. Jerzego. Zebrano blisko 25 tys. zł

21. kwesta na rzecz renowacji kolejnych pomników na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu zakończyła się rekordowym wynikiem. Pieniądze z tegorocznej zbiórki przeznaczone zostaną na renowację zabytkowej mogiły rodziny Glińskich.

– 24 843 zł i 75 groszy! To nowy rekord toruńskiej kwesty! Serdecznie dziękuję za hojność i troskę o cmentarz św. Jerzego! – poinformował prezydent Torunia Michał Zaleski.



W kweście wzięli udział przedstawiciele świata kultury, nauki i sportu, a także władze miejskie, lokalni samorządowcy oraz politycy wzięli udział w 21. kweście na rzecz renowacji kolejnych pomników na cmentarzu św. Jerzego. Od 2003 r. dzięki wydarzeniu organizowanemu przez Urząd Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Torunia udało się zebrać ponad 285 tys. złotych. Wyremontowano za te pieniądze ok. 30 nagrobków.



– Istotą tego wszystkiego jest pamięć. Chodzi o to, abyśmy pamiętali o swoich bliskich, o tych osobach, które są zasłużone. My złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz pod pomnikiem naszego toruńskiego bramkarza Józefa Stogowskiego, który zasłynął wieloma swoimi dokonaniami. Kto by o nim pamiętał, jak nie my? – powiedział uczestnik kwesty, prezes toruńskiego klubu hokejowego KH Energa Bogdan Rozwadowski.







