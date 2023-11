Im puszka cięższa, tym lepiej! Kwesty na renowację nagrobków w Bydgoszczy i Toruniu [zdjęcia]

2023-11-01, 15:07 Tatiana Adonis/Michał Zaręba/Redakcja

Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu

W uroczystość Wszystkich Świętych tradycyjnie na cmentarzach Starofarnym w Bydgoszczy oraz cmentarzu św. Jerzego w Toruniu tradycyjnie odbywają się kwesty na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków. Pieniądze do puszek zbierają m.in. artyści, aktorzy, dziennikarze i politycy.

Bydgoską kwestę po raz 27. organizuje Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. – To przecież historia – stare cmentarze mogą dużo nam opowiedzieć – komentuje jedna z mieszkanek Bydgoszczy. – Moi rodzice tutaj leżą, także brat – trzeba wspierać – dodaje inny mieszkaniec.



Z puszką na cmentarzu Starofarnym stanął m.in. poseł Piotr Król – Kluczowe jest to, żeby pamiętać o tym, że tu spoczywa wielu zasłużonych bydgoszczan, którym miasto wiele zawdzięcza – podkreśla. – To taki dzień wyjątkowy – kwesta wyjątkowa, tym bardziej, że bydgoszczanie od lat zauważają tę zbiórkę, są bardzo życzliwi, wręcz hojni – dodaje były prezydent Bydgoszczy, obecny radny województwa Roman Jasiakiewicz.



W Toruniu zbiórka odbyła się na cmentarzu św. Jerzego – najstarszej nekropolii w mieście, na której spoczywają zasłużeni torunianie. Nasz reporter spotkał tu przewodnika Pawła Bukowskiego z córkami.



– Silne wsparcie od całej rodziny, od ponad 10 lat kwestujemy wspólnie, aby wesprzeć renowację zabytków w niecodziennym miejscu, czyli na cmentarzu, który de facto jest kroniką miasta zapisaną nagrobkami i pięknymi biografiami osób, na których renowację nagrobków dzisiaj zbieramy – mówi. – Te osoby są zasłużone i dlatego warto o nich wspominać i dbać o groby – dodają jego córki.



Celem tegorocznej zbiórki jest odnowienie nagrobka rodziny Glińskich. – Rodzina zaangażowana w ruchy patriotyczne, w stowarzyszenia działające na rzecz miasta, począwszy od nestora rodu, Teodora Glińskiego, który przybył tutaj z Warmii, skończywszy na jego synu, również Teodorze Glińskim. Między innymi renowacja i wymiana dachu na dzisiejszym Collegium Maximum toruńskiego uniwersytetu to zasługa właśnie jego firmy – opowiada Bukowski. – Dokładam wszelkich starań, żeby ta puszka była jednak cięższa – uśmiecha się.



To już 21. zbiórka organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Torunia i Urząd Miasta. Od 2003 roku udało się odnowić ponad 30 nagrobków . Rok temu zebrano ponad 20 tys. złotych.



Grudziądzanie natomiast zbierają w tym roku na renowację nagrobka Romana Krobskiego, pierwszego wiceprezydenta miasta. Środki zebrane przez mieszkańców Inowrocławia posłużą do odnowienia nagrobka przez wiele lat związanego w miastem Kazimierza Ziętowskiego, społecznika zasłużonego dla ruchu polonijnego w Niemczech. Z kolei we Włocławku kwesta nie odbyła się ze względów formalnych; nie została zarejestrowana.



Więcej w relacjach Tatiany Adonis i Michała Zaręby.