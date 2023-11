Pamięć o nich pozostaje. Ci znani mieszkańcy regionu odeszli w ostatnich miesiącach

2023-11-01, 11:35 Tatiana Adonis/Redakcja

1 listopada wspominamy osoby związane z naszym regionem, które zmarły w ciągu ostatnich 12 miesięcy: naukowców, społeczników, samorządowców, lekarzy, aktorów, muzyków, dziennikarzy…

3 listopada 2022 roku zmarł Tadeusz Jaskulski, ikona Solidarności z Bydgoszczy, cel wielu ataków SB. Miał 75 lat. Ostatnie lata życia spędził na obczyźnie. Najpierw w Australii, następnie w Austrii, angażując się w różnych polonijnych związkach i stowarzyszeniach.

16 listopada 2022 w wieku 74 lat zmarł Piotr Pankanin, senator II kadencji, kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego NSZZ „Solidarność”. Pankanin był też posłem na Sejm II kadencji, wybranym z listy Unii Pracy. Piotr Pankanin z wykształcenia był chemikiem, pracował między innym i w służbach ochrony środowiska oraz jako dziennikarz w regionalnej rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. W latach 90 XX wieku był bydgoskim radnym, zajmował też stanowisko wiceprezydenta miasta. W 2012 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

17 listopada 2022 w wieku 76 lat zmarła Barbara Hyla-Makowska, posłanka na Sejm trzech kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wieloletnia przewodnicząca Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy. Była posłanką sprawozdawczynią ustawy o powołaniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

6 grudnia 2022 w wieku 82 lat zmarł Andrzej Michalski, były radny i członek zarządu miasta Torunia. Był absolwentem matematyki na toruńskim UMK, a potem nauczycielem w szkole podstawowej. Jego pasją były szachy, przez ćwierć wieku organizował Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci „O Krzywą Wieżę”.

7 grudnia 2022 roku zmarł Jan Nowicki. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych pochodził z Kowala na Kujawach. Był Honorowym Obywatelem miasteczka. Zagrał niemal 200 ról m.in. w takich obrazach jak: Wielki Szu, Sanatorium pod Klepsydrą i Sztos. Jan Nowicki zmarł w swoim domu w Krzewencie nieopodal rodzinnego miasteczka. Miał 83 lata. Spoczywa w Kowalu na cmentarzu parafialnym, gdzie już za życia wybudował rodzinny grobowiec.

8 grudnia 2022 roku w wieku 94 lat zmarł prof. Witold Podkówka, pierwszy dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Był organizatorem nowoczesnego centrum badawczo-dydaktyczno-wdrożeniowego w Mochełku oraz pomysłodawcą budowy wytłaczarni oleju z nasion rzepaku i pierwszej w Polsce agrorafinerii, produkującej biopaliwo. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

13 grudnia 2022 roku zmarł prof. Maksymilian Grzegorz, wieloletni dziekan Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy. Miał 87 lat. Naukowiec związany kolejno z: Pracownią Toruńską Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Archiwum Państwowym w Toruniu, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, późniejszą Akademią Bydgoską oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Był wybitnym znawcą historii zakonu krzyżackiego.

17 grudnia 2022 roku w wieku 53 lat zmarł Tomasz Zieliński, rzecznik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przez wiele lat pracował w lokalnych mediach, najdłużej w Expressie Bydgoskim. W młodości Zieliński działał muzycznie na bydgoskiej scenie rockowej i metalowej. Zmarł po długiej chorobie.

24 grudnia 2022 roku zmarł ks. kan. Zenon Rutkowski, kapelan kujawsko-pomorskich strażaków i szpitala w Inowrocławiu, długoletni proboszcz inowrocławskiej parafii pw. św. Jadwigi Królowej, budowniczy parafialnego kościoła. Miał 76 lat. W 2018 roku otrzymał statuetkę „Ku chwale", przyznawaną przez Radę Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

24 grudnia 2022 roku w wieku 50 lat zmarł Krzysztof Gonia, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Z placówką był związany od 1995 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych i kierownika działu administracji. Od 2017 roku kierował zespołem projektowym koncepcji rozwojowej biblioteki głównej „Droga do nowoczesności”. Funkcję dyrektora objął na początku 2021 roku.

31 grudnia 2022 roku w wieku 93 lat odszedł major Eugeniusz Siemaszko, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska Wileńsko-Nowogródzkiego w Bydgoszczy. Był członkiem Szarych Szeregów i żołnierzem Armii Krajowej. Do Bydgoszczy przyjechał z Wilna w 1946 roku. Tu tworzy Polską Organizację Młodzieży AK. W 1947 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia. W marcu 1947 roku – na mocy amnestii – karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia. Odznaczony m.in. Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, laureat nadawanej przez IPN Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

1 stycznia 2023 roku zmarł ks. prałat Janusz Mnichowski, współpracownik kard. Stefana Wyszyńskiego, przez 22 lata był proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego na bydgoskim Wilczaku. Był najstarszym kapłanem diecezji bydgoskiej, miał 92 lata. W grudniu 1976 roku ks. Mnichowski został mianowany przez papieża Pawła VI Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości, zaś w maju 2009 roku papież Benedykt XVI wyniósł go do godności Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

2 stycznia 2023 roku w wieku 77 lat zmarł Edward Grądziel, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, kierował placówką prawie 20 lat. Zainicjował budowę nowego gmachu lecznicy. Edward Grądziel był jednym z najbardziej znanych lekarzy-pediatrów w mieście.

8 stycznia 2023 roku zmarł Bogdan Ciesielski. Znany muzyk, multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor, lider jazzowych grup był współtwórcą Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Bydgoszczy. Poza jazzem Bogdan Ciesielski grał muzykę rozrywkową. W roku 1973 utworzył zespół przy bydgoskiej Rozgłośni Polskiego Radia i przez sześć lat prezentował na antenie lokalnej i ogólnopolskiej instrumentalne wersje polskich przebojów. Współpracował m.in. z Józefem Eliaszem i Sławkiem Wierzcholskim. Bogdan Ciesielski zmarł po ciężkiej chorobie, miał 76 lat.

14 stycznia 2023 roku w wieku 79 lat zmarł Czesław Bender, wieloletni burmistrz Dobrzynia nad Wisłą. Naczelnikiem miasta i gminy został 15 czerwca 1988. Dwa lata później, w pierwszych wyborach samorządowych, został wybrany przez Radę Miejską na burmistrza. Kolejny mandat uzyskał już wyborach powszechnych w 1999 roku. Burmistrzem był do 2006 roku. Czesław Bender był społecznikiem, podejmował szereg działań na rzecz promocji Dobrzynia i Ziemi Dobrzyńskiej.

W styczniu 2023 roku zmarli Ewa i Jerzy Szanowscy, właściciele Fabryki Fajansu na Falbance we Włocławku. Jerzy Szanowski zmarł 11 stycznia w swoje 67 urodziny. Jego żona odeszła 14 stycznia dzień po pogrzebie. Miała 66 lat. Małżeństwo prowadziło fabrykę prawie 20 lat. Z powodu pandemii koronawirusa wstrzymali produkcję. W czerwcu 2021 roku po ponad rocznej przerwie firma wznowiła produkcję popularnych „włocławków”, a jej nowym właścicielem został Tyberiusz Rajs.

13 stycznia 2023 roku w wieku 65 lat zmarł Marek Kowalczyk, były dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, kierował placówką w latach 2007–2012. Pracował także m.in. w Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, Przedsiębiorstwie Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A., Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy oraz ZDMiKP w Bydgoszczy.

21 stycznia 2023 roku w wieku 87 lat zmarła bydgoszczanka Olga Brysiak. Pochodziła z Kresów. Była nauczycielką języka polskiego, wieloletnią dyrektorką Ośrodka Kultury „Medyk”, dziennikarką i działaczką na rzecz kultury. Działała w Towarzystwie Polsko-Włoskim i Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy.

22 stycznia 2023 roku zmarł ks. Stanisław Waszczyński, długoletni proboszcz włocławskiej katedry. Miał 86 lat. Był także dziekanem dekanatu włocławskiego i wikariuszem biskupim oraz kapelanem dwóch regionów „Solidarności”.

23 stycznia 2023 roku w wieku 77 lat zmarł Ludwik Kowalski, wieloletni dyrektor bydgoskiego „Mechanika”. Kierował placówką w latach 1983-2010. Społeczność szkoły wspomina byłego dyrektora jako wspaniałego, oddanego swojej pracy pedagoga, życzliwego mentora i dobrego przyjaciela.

27 stycznia 2023 roku zmarł prof. Wojciech Narębski, jeden z ostatnich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, uczestnik walk pod Monte Cassino, światowej sławy geolog, jeden z opiekunów legendarnego Misia Wojtka. Pochodził z Włocławka. Miał 98 lat. Czynnie działał również w licznych organizacjach naukowych i społecznych. W lipcu 2018 otrzymał akt mianowania na stopień podpułkownika.

1 lutego 2023 roku zmarł Leonard Pietraszak, wybitny aktor teatralny i filmowy oraz Honorowy Obywatel Bydgoszczy. Miał 86 lat. Leonard Pietraszak urodził się i wychował w Bydgoszczy. Tu ukończył liceum. Popularność zdobył m.in. dzięki roli doktora Karola Stelmacha w „Czterdziestolatku”, Krzysztofa Dowgirda w serialu „Czarne chmury”, czy Gustawa Kramera w „Vabanku”. W 2012 roku odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów, a w 2018 roku odebrał tytuł Honorowego Obywatela miasta. W 2021 roku wraz z żona Wandą przekazał Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy swoja kolekcję obrazów.

22 lutego 2023 roku zmarła prof. Krystyna Marzec-Holka związana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierowała Katedrą Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW. Była też m.in. wieloletnią członkinią Prezydium Komisji Pedagogiki Społecznej PAN oraz członkinią Opiniodawczo-Doradczej Rady Naukowej przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół problemów wykluczenia społecznego, konsekwencji przemian społeczno-ekonomicznych i reformy pomocy społecznej.

26 lutego 2023 roku zmarła Agnieszka Dąbrowska, animatorka kultury i dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku. Szefową MCK-u została w 2021 roku. Realizowała i koordynowała wiele projektów organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Była performerką i tworzyła instalacje przestrzenne. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Miała 49 lat.

4 marca 2023 roku zmarł Andrzej Krystek, wieloletni dziennikarz naszej rozgłośni, z Polskim Radiem w Bydgoszczy związany nieprzerwanie od ponad pół wieku. Przed mikrofonem i w terenie pracował niemal do ostatniej chwili. Do bydgoskiego radia trafił 1 kwietnia 1972 roku. Początkowo zajmował się interwencjami. Następnie zaczął się specjalizować w sprawach wsi, zastępując Annę Jachninę po jej odejściu na emeryturę. Radio było jego wielką pasją i miłością. Prowadził popularne audycje w Polskim Radiu PiK m.in. „Raz na zielono”, „Raz na ludowo” czy „Agroporanek”. Miał 76 lat.

8 marca w wieku 64 lat zmarł Waldemar Dąbrowski, były hokeista i założyciel Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” dla byłych więźniów w Toruniu. Placówka działa ponad 15 lat. Z pomocą Waldemara Dąbrowskiego wielu byłych więźniów czy alkoholików zyskało drugie życie. Wsparcie w „Mateuszu” znalazło prawie 400 osób. Poza ośrodkiem w Toruniu stworzył też dom dla kobiet w Grudziądzu.

11 marca 2023 roku w wieku 97 lat zmarła Zofia Szmajda-Mierzwicka, zasłużona twórczyni ludowa z Kujaw, od dziesięcioleci związana z Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Wybitna hafciarka, tworzyła ażurowe firanki, sypała przepiękne wzory piaskiem. Uszyła wiele dziesiątków strojów. Jest autorką stuły dla papieża Jana Pawła II. Odznaczona najważniejszą nagrodą w sferze twórczości ludowej - Medalem Oskara Kolberga.

18 marca 2023 roku zmarł Łukasz Gajdzis, aktor, reżyser teatralny, były dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Z bydgoską sceną związany był w latach 2007-2012 jako aktor, w latach 2017-2020 jako dyrektor. Tu wyreżyserował m.in. „Pchłę szachrajkę”, „Klub kawalerów” czy „Kopciuszka”. Miał 38 lat.

23 marca 2023 roku w wieku 80 lat zmarł Witold Burker, bydgoski adwokat, ale także muzyk jazzowy i autor książek. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy i Wydziału Prawa UMK w Toruniu. Przez lata był rozpoznawalnym adwokatem, broniąc w głośnych procesach. W wolnych chwilach grał na fortepianie. Uczestniczył w pierwszym Festiwalu Jazz nad Odrą w 1964 roku, grając w kwartecie z Romanem Nowackim, Jackiem Bednarkiem i Januszem Trzcińskim. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zasiadał w radzie nadzorczej Polskiego Radia PiK.

26 marca 2023 roku w pożarze drewnianego domu w Lubelskiem zginął aktor Piotr Wysocki. Miał 87 lat. Artysta urodził się w Toruniu. W latach 1964–1969 występował w Teatrze im. Wilama Horzycy. Potem związany z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Aktor zagrał także w filmach - m.in. „Czterej Pancerni i Pies", „Kariera Nikodema Dyzmy", „Chopin. Pragnienie Miłości". Odznaczony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

31 marca w wieku 71 lat zmarł Roman Baranowski, związany z Bydgoszczą reżyser, scenograf, poeta, założyciel cenionego w kraju Teatru Plastycznego Witryna. Roman Baranowski był organizatorem wielu teatralnych przedsięwzięć, twórcą musicali zrealizowanych z udziałem profesjonalistów i młodzieżowych zespołów teatralnych i tanecznych. Od wielu lat pracował w bydgoskim Pałacu Młodzieży.

10 kwietnia 2023 roku w wieku 83 lat zmarł prof. Jan Sziling, wybitny toruński historyk. Związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych. Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół najnowszych dziejów Polski i świata, związków wyznaniowych, szczególnie kościoła katolickiego. Angażował się w działalność Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Był autorem ponad 50 artykułów naukowych. Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

12 kwietnia 2023 roku zmarł Roman Abramczyk, bydgoszczanin, społecznik, mecenas sportu, współwłaściciel rodzinnej firmy Abramczyk. Miał 74 lata. W zeszłym roku, wraz z trzema braćmi odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. W ten sposób wyróżniane są osoby zasłużone dla miasta. Roman Abramczyk i bracia wspierali akcje charytatywne. Aangażowali się w pomoc dla Ukrainy. Ich firma jest sponsorem tytularnym zespołu żużlowego Polonii i koszykarzy Astorii Bydgoszcz. Została uhonorowana tytułem Diamentowego Mecenasa Bydgoskiego Sportu.

17 kwietnia 2023 roku w wieku 66 lat zmarł ks. Zdzisław Kaźmierczak, wieloletni kapelan szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy. Z urodzenie bydgoszczanin, święcenie kapłańskie otrzymał w Krakowie. W latach 80 XX wieku pracował jako katecheta w Skwierzynie, a potem w Tarnowie. Od 1995 roku był związany z bydgoską Bazyliką.

25 kwietnia 2023 roku w wieku 55 lat zmarł dr inż. Mścisław Śrutek, naukowiec związany z Politechniką Bydgoską. Był zastępcą dyrektora Instytutu Telekomunikacji i wieloletnim prodziekanem ds. kształcenia i spraw studenckich. Opiekował się Kołem Naukowym Programistów. Wykształcił wielu inżynierów w dziedzinie informatyki, elektrotechniki czy telekomunikacji. Działał w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym oraz Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

2 maja 2023 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Janusz Umiński – wybitny bydgoszczanin, regionalista i krajoznawca. Przez wiele lat działał w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Bydgoszczy, będąc nawet jego prezesem. Był również członkiem Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Napisał 40 przewodników regionalnych turystycznych i ponad 300 artykułów o tematyce społeczno-gospodarczej i krajoznawczo-turystycznej. Członek wielu stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Klubu Publicystów i Krajoznawców w Poznaniu, zmarł w wieku 91 lat.

4 maja 2023 roku w wieku 47 lat zmarł Marcin Tomaszewski, dziennikarz związany z bydgoską telewizją. Realizował programy kulturalne, publicystyczne, a także filmy oraz reportaże poświęcone historii między innymi związanym z regionem Żołnierzom Wyklętym. Angażował się w edukację historyczną dzieci i młodzieży. Prowadził i realizował debaty polityczne. Na festiwalu ENERGACamerimage przeprowadził wywiady z autorami zdjęć, reżyserami czy aktorami. W 2018 roku Rada Programowa TVP3 Bydgoszcz wyróżniła go tytułem „Talent Roku".

28 maja 2023 roku w wieku 76 lat zmarł ksiądz kanonik Maciej Gutmajer, emerytowany kapłan diecezji bydgoskiej, budowniczy kościoła i proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy. Parafią na Kapuściskach kierował przez niemal 30 lat. W roku 2000 biskup ustanowił go też egzorcystą. Przez ostatnie lata ks. Gutmajer mieszkał w Domu Księży Emerytów na Miedzyniu.

24 maja 2023 roku zmarł Włodzimierz Kałdowski. Fotograf Bydgoszczy i Wrocławia. Zrobił jedno z najbardziej znanych zdjęć we wrześniu 1939 roku. Przeżył 100 lat. Jako nastolatek zafascynował się fotografią. To jego zdjęcia pokazują dramatyczne sceny z Bydgoszczy z września 1939 roku. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał we Wrocławiu i dokumentował odbudowę tego miasta.

15 czerwca 2023 roku zmarła Zofia Melechówna. Legendarna aktorka Teatru Wilama Horzycy w Toruniu miała 97 lat. Laureatka medalu Prezydenta Miasta Torunia Thorunium. Z toruńską sceną była związana przez 65 lat. Stworzyła wspaniałe kreacje aktorskie w takich spektaklach jak: „Wizyta starszej pani”, „Zmierzch” czy „Iwona Księżniczka Burgunda”. Zagrała też w filmach, m.in. „Roku spokojnego słońca” Krzysztofa Zanussiego. Poza aktorstwem jej pasją była praca społeczna i pedagogiczna. Pracowała z dziećmi, młodzieżą, pomagała tworzyć teatr na wsi. Odznaczana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Srebrnym Medalem Gloria Artis - Zasłużony Kulturze. Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień teatralnych.

15 czerwca 2023 roku zmarł Alojzy Michalski, bydgoski poeta, publicysta i krytyk filmowy. Miał 78 lat. Debiutował w 1969 roku. Był laureatem konkursów literackich im. Jana Śpiewaka i Klemensa Janickiego, przyznano mu Odznakę Honorową „Za zasługi dla kultury polskiej”.

27 czerwca 2023 roku zmarł Jakub Ulewicz, aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Miał 56 lat. Występował na scenach w Poznaniu i Kaliszu. Od roku 2004 związany z bydgoskim Teatrem Polskim. Tu stworzył ponad czterdzieści ról. W ostatnim czasie publiczność mogła go oglądać w spektaklach: "Oficerki. O policji. Fantazja oparta na faktach" w reżyserii Anny Smolar, „Komediantka” w reżyserii Anity Sokołowskiej, oraz „Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Grał także w filmach i serialach.

14 lipca 2023 roku zmarła prof. Barbara Książkiewicz, ceniona bydgoska neurolog, specjalistka od udarów mózgu, od 1974 roku związana ze Szpitalem Jurasza. Była autorką programów nauczania neurologii, w swoim dorobku miała 130 publikacji, jest także współautorką kilku rozdziałów książek akademickich z zakresu neurologii dla studentów kierunku lekarskiego. Przez wiele lat była przedstawicielem ZNP w Radzie Collegium Medicum w Bydgoszczy, a także biegłym sądowym oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii. Sprawowała opiekę lekarską nad Członkami Związku Sybiraków, współorganizowała Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona „Akson” w Bydgoszczy. Miała 75 lat.

21 lipca 2023 roku w wieku 49 lat zmarł Maciej Myga. Bydgoski dziennikarz przez 20 lat był związany z "Gazetą Pomorską". Swoją przygodę z prasą zaczynał w "Ilustrowanym Kurierze Polskim" w latach 90. W "Pomorskiej" znalazł się w 2001 roku. Był dziennikarzem miejskim, zajmował się tematyką sądową i polityczną. W 2014 roku został kierownikiem działu miejskiego. Z redakcją musiał rozstać się w 2021 roku. Pasjonowała go muzyka i kuchnia.

21 lipca 2023 roku zmarł prof. Sylwester Matczak, organista, dyrygent, wykładowca bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Miał 85 lat. Od 1987 roku prowadził Chór Akademicki, z którym odbył szereg podróży zagranicznych, zdobywając wiele nagród na międzynarodowych konkursach chóralnych w Europie. W tym okresie przygotował ponad 20 wielkich form wokalno-instrumentalnych do wykonań z orkiestrami na kilkudziesięciu koncertach. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Instytutu Muzycznego w Łodzi. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasłużony dla Kultury Polski Gloria Artis.

1 sierpnia 2023 roku w wieku 92 lat zmarła Alicja Dolecka. Uczyła młodzież, działała na rzecz działkowców. Do 1987 roku była nauczycielką w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy; w latach 1999–2002 pełniła funkcję prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Słuchacze Polskiego Radia PiK znali ją z audycji „Raz na zielono”, gdzie udzielała porad działkowcom. W 1998 roku została radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

19 sierpnia 2023 roku zmarł burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Miał 59 lat. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel. Następnie pracował jako wizytator w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W 2014 roku został burmistrzem Miasta i Gminy Kcynia. W 2018 roku został wybrany na kolejną kadencję. Jako samorządowiec zabiegał o rewitalizację linii kolejowej nr 356 z Bydgoszczy przez Szubin do Kcyni. Zmarł podczas urlopu, który spędzał w górach.

17 sierpnia 2023 roku zmarł prof. Hubert Grudziński, naukowiec związany z bydgoskim UKW, a wcześniej z toruńskim UMK. To tam uzyskał stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Ceniony dydaktyk i nauczyciel wielu pokoleń studentów. Za swoje dokonania, wielokrotnie nagradzany przez władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz społeczność akademicką, m.in. w roku 2009 uzyskał Medal UKW Bene de Univesitate Meritus (Dobrze zasłużony dla Uniwersytetu).

26 sierpnia 2023 roku w wieku 80 lat zmarł Zbigniew Pawłowicz, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii i Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Były senator, poseł i radny sejmiku wojewódzkiego. Zbigniew Pawłowicz był pomysłodawcą i inicjatorem powstania w Bydgoszczy Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu PARIS, był członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiej Unii Onkologii oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku złożył swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów.

18 sierpnia 2023 roku zmarł dr Krzysztof Halicki. Historyk i archiwista z Bydgoszczy miał 46 lat. Był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat pracował w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. W swojej pracy historyka skupiał się głównie na tematyce związanej z Pomorzem, a także na historii policji, wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczpospolitej. Autor wielu książek, m.in. „Sekrety Bydgoszczy” i „Sekrety Torunia", gdzie w przystępny sposób opisał historyczne fakty, które nie są powszechnie znane.

11 września 2023 roku zmarł toruński dziennikarz Adam Jóźwiak. Od ponad 10 lat był związany z naszym regionem i mediami. Początkowo należał do redakcji Radia Zet Gold (następnie – Meloradia), współpracował także z Radiem ZET i Antyradiem. Przez cztery lata był członkiem redakcji portalu Dzień Dobry Toruń, skąd przeszedł do portalu kujawy-pomorze.info. Zajmował się głównie tematami politycznymi, sportowymi i kulturalnymi. Zmarł nagle, w wieku 32 lat.

14 września 2023 roku zmarł dr Lech Łbik, historyk zajmujący się dziejami dawnej Bydgoszczy i regionu. Miał 66 lat. Od 1993 roku był związany z Pracownią Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. W zeszłym roku odszedł na emeryturę. Wyniki swoich badań historycznych publikował na łamach, m.in: „Kroniki Bydgoskiej”, „Kalendarza Bydgoskiego”, „Baszty”, czy „Naszej Przeszłości”. Był współredaktorem przewodników z serii Kierunek kujawsko-pomorskie i autorem jednego z nich, prowadzącego szlakiem architektury militarnej i poświęconego zamkom gotyckim. Wśród jego dokonan jest również wyznaczenie granic obszarów historyczno-geograficznych i etnograficznych wchodzących w obręb obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

24 września 2023 roku w wieku 84 lat zmarł prof. Józef Szala, były rektor dawnej Akademii Techniczno-Rolniczej. W 2018 r. odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. W roku 2009 otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a w 2014 tytuł doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. Ponadto otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. 25 dyplomów i medali szkół wyższych,i 10 nagród ministrów, 2 nagrody w konkursach naukowych oraz 2 nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 100 publikacji naukowych, 14 opracowań zwartych, patentów i licznych opracowań projektowych.

29 września 2023 roku w wieku 74 lat zmarł ks. prałat Bronisław Kaczmarek, wieloletni proboszcz parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy i wikariusz generalny diecezji bydgoskiej. W tym roku świętował 50-lecie święceń kapłańskich. Pełnił posługi m.in.: notariusza w kurii w Gnieźnie, prefekta i wicerektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Związany również z Prymasowskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, Prymasowskim Instytutem Teologii w Gnieźnie. Ks. Kaczmarek to także były kapelan Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc, duszpasterz Służby Zdrowia, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Oddziału w Bydgoszczy.

20 października 2023 roku zmarła prof. Joanna Uscka-Kowalkowska, geografka i klimatolożka na toruńskim UMK. Miała 51 lat. Była autorką lub współautorką 125 publikacji, w tym dwóch książek oraz wielu artykułów w renomowanych czasopismach. Uczestniczyła w działaniach konsorcjum „Poland AOD” (Aerozolowa Sieć Badawcza) badającego aerozol zawarty w atmosferze nad Polską. Prowadziła także badania nad klimatem miasta. Przez wiele lat uczestniczyła w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Brała aktywny udział w pracach organizacyjnych Katedry Meteorologii i Klimatologii. Jej działalność naukowa była wielokrotnie doceniona Nagrodą Rektora UMK.

29 października 2023 roku zmarł prof. Jarosław Centek historyk związany z toruńskim UMK. Miał 43 lata. Od 2008 roku pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Uczestniczył w powołaniu kierunku wojskoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych, a do 2016 roku był także kierownikiem niestacjonarnych studiów wojskoznawstwa. W swoich badaniach naukowych zajmował się m.in. problematyką I wojny światowej oraz konfliktami zbrojnymi po 1945 roku. W tym roku przyznano mu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.



