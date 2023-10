Szamba i przydomowe oczyszczalnie do kontroli. Solec Kujawski zaczyna w listopadzie

Solecki ratusz przypomina, że zbiorniki podlegają kontroli realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa lata. Kontrole będą polegały na przedstawieniu przez właścicieli nieruchomości umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Solec Kujawski a także dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wykonanie usługi (rachunki lub faktury, na których wskazany będzie adres nieruchomości i ilość odebranych nieczystości ciekłych). Rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych. Kontrole będą przeprowadzane przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim od listopada 2023 r. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny zawrzeć takie umowy niezwłocznie. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawskim, nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, natomiast nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Wywozu nieczystości ciekłych należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenie. Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie BIP Gminy Solec Kujawski w zakładce Rejestry, archiwa i ewidencje. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny. źr. soleckujawski.pl

