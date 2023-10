Gospodarska wizyta szefa PLK na remontowanym peronie dworca we Włocławku [wideo]

2023-10-31, 17:40 Marek Ledwosiński/Redakcja

Do Włocławka przyjechał prezes Polskich Linii Kolejowych, Ireneusz Merchel. Szef kolejowej spółki nadzorował remont peronu numer dwa przy nowo zbudowanym dworcu kolejowym we Włocławku. W spotkaniu uczestniczyła posłanka PiS, Joanna Borowiak, która zabiegała o rozpoczęcie tej inwestycji.

– Stacja Włocławek jest jedną z większych stacji na trasie między Bydgoszczą a Warszawą – mówi Ireneusz Merchel, prezes Polskich Linii Kolejowych. – Dziesiątki pociągów przejeżdżają przez tę stację. W pierwszej kolejności wykonaliśmy peron pierwszy na długości budynku dworca, natomiast zaplanowaliśmy również modernizację przebudowę peronu nr 2 oraz wydłużenie peronu nr 1 do długości 300 metrów, co ma duże znaczenie, bo dzięki temu przy tym peronie pierwszym będą mogły się zatrzymywać pociągi dalekobieżne - zapowiada Merchel.



Peron numer dwa jest praktycznie budowany od nowa. Z halą dworca połączy go podziemny tunel. Na poziom zerowy z tunelu wywiozą pasażerów windy. Prace potrwają do czerwca przyszłego roku. Całość ma kosztować 22 miliony złotych.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.