Ponad tysiąc cmentarzy w regionie. Jak odnaleźć nagrobek bliskiego? W przyszłości powstaną Księgi Cmentarne

2023-10-31, 13:12 Maciej Wilkowski/Redakcja

Urząd Statystyczny przedstawił raport dotyczący liczby i wielkości cmentarzy w regionie/fot. Agata Raczek, archiwum

Ile w naszym województwie jest cmentarzy? Gdzie jest ich najwięcej? Przybywa ich, czy też ubywa? Kujawsko-pomorskie pod względem liczby cmentarzy jest na siódmym miejscu w Polsce. Jest ich 1169 w naszym regionie.

– 13 cmentarzy więcej niż rok wcześniej i o 98 cmentarzy więcej już w 2012 roku. W miastach było zlokalizowanych 175 cmentarzy, a na wsiach 994. Najwięcej w powiecie bydgoskim – 150 na drugim miejscu znalazł się powiat świecki, 141 cmentarzy. W tym powiecie przybyło ich najwięcej – 9 cmentarzy, wśród wszystkich powiatów i miasto na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego. W niższym poziomie podziału terytorialnego odróżnia się gmina miejsko-wiejska Koronowo, w której zlokalizowanych było 50 cmentarzy. Ponad 30 cmentarzy było w gminie wiejskiej Grudziądz oraz gminach miejsko-wiejskich Kcynia i Więcbork – mówiła Małgorzata Górka, kierownik wydziału w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.



Łączna powierzchnia kujawsko-pomorskich cmentarzy to 963 hektary. To daje nam średnią powierzchnię jednej nekropolii 0,8 ha. Pod tym względem jesteśmy na 14. miejscu w kraju.



Czasami jest problem ze znalezieniem grobu dalszego krewnego czy znajomego. W tym ma pomóc Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Prace nad tym projektem trwają od kilku lat. Ich efektem – oprócz łatwiejszej lokalizacji grobu ma też być m.in. łatwiejszy dostęp do informacji o terminie opłacenia miejsca pochówku oraz ułatwiony dostęp do danych o bliskich zmarłych.



Prace nad tym trwają, aktualnie realizowana jest inwentaryzacja i cyfryzacja oraz włączane są do systemu kolejne cmentarze.



Według informacji umieszczonych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – pełna cyfryzacja procedur związanych z chowaniem zmarłych, elektroniczne Księgi Cmentarne – mają być gotowe 1 stycznia 2026 roku.