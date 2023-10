Wzmożony ruch na cmentarzach to ryzyko kradzieży. Policjanci apelują o ostrożność

Od ucha do ucha do 15:00

– Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na osoby, które mogą dokonywać kradzieży mienia z nagrobków, kradzieży kieszonkowych czy aktów wandalizmu. Jednak w tym szczególnym okresie bezpieczeństwo na drogach i na cmentarzach nie zależy tylko od samych policjantów. Pamiętajmy, że to każdy z nas powinien zadbać o bezpieczeństwo swoje, bliskich i swojego mienia – dodała Kowalska. Przypomniała również kilka zasad, na które warto zwrócić uwagę w tym okresie. – Zachowajmy ostrożność i rozwagę. Parkujmy auta tak, aby nie utrudniały ruchu innym pojazdom i pieszym. Pilnujmy torebek, saszetek i innych zawartości. Nie pozostawiajmy ich bez nadzoru przy nagrobkach. Jeśli zauważymy na cmentarzu lub w jego rejonie podejrzane osoby możemy powiadomić o tym najbliższy patrol policji, lub przekazać nasze spostrzeżenia telefonicznie. Policja radzi też, by nie zabierać ze sobą dużej gotówki oraz kosztowności – w komunikacji miejskiej może być tłoczno, co sprzyja tzw. kradzieżom kieszonkowym. Funkcjonariusze przypominają też, że na drogach w pobliżu cmentarzy może zmienić się organizacja ruchu. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe oraz bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez policjantów.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.