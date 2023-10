Znani mieszkańcy regionu wyruszą z puszkami. Coroczna kwesta Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

2023-10-31, 11:05 Tatiana Adonis/Redakcja

Kwesta na Cmentarzu Starofarnym potrwa od 9:00 do 16:00/fot: Tatiana Adonis

Po raz 27. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy organizuje kwestę na rzecz ratowania najstarszych bydgoskich cmentarzy. W tym roku zbiórka odbędzie się 1 listopada na cmentarzu Starofarnym przy ulicy Grunwaldzkiej.

Pieniądze do puszek zbierać będą m.in. artyści, aktorzy, dziennikarze i politycy. – Zachęcamy do wsparcia akcji – mówił Sławomir Norberczak z Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.



– Przede wszystkim liczymy na dobrą pogodę. Mamy nadzieję, że w tym roku nie będzie, padało nie będzie zimno, więc będzie można przyjść na cmentarz i te drobniaki, czy nawet może banknoty wrzucać do puszek, dlatego zapraszamy. Ogólnie środki są przeznaczone na renowację najbardziej zniszczonych grobowców. W tej chwili jeszcze nie wiemy, które z tych pomników będą wybrane. Po kweście będzie podjęta decyzja – zaznaczył Norberczak.



W zeszłym roku podczas listopadowej kwesty udało się zebrać 10 tysięcy złotych. Za te pieniądze remontowane są obecnie trzy groby. – W tej chwili jest remontowany dziecięcy grób, bardzo znany tzw. grób z aniołkiem Henia Roszkowskiego z 1915 roku. Kolejnym jest XIX-wieczna płyta nagrobkowa i trzeci to też grób dziecięcy, położony niedaleko kolumbarium – dodał.



Tegoroczna kwesta na Cmentarzu Starofarnym potrwa od 9:00 do 16:00.