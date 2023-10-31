Затримано правопорушника, PESA в Румунії, реставрація кладовищ у регіоні

2023-10-31, 10:30  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
Завод PESA в Бидгощі виграв тендер на постачання 62 електромобілів для Румунських залізниць/mat. PESA Bydgoszcz SA

Завод PESA в Бидгощі виграв тендер на постачання 62 електромобілів для Румунських залізниць/mat. PESA Bydgoszcz SA

Затримання водія, що перевищив швидкість на S-5, польські потяги та трамваї у Румунії та відновлення надгробків.

Поліцейські ДАІ Бидгощі зупинили 53-річного чоловіка, який їхав зі швидкістю 179 км/год на трасі S-5, де обмеження швидкості до 120 км/год. Водій Seat знаходився в Lisi Ogon. Більш того, виявилося, що він був за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Мешканець Бидгоського повіту втратив водійські права, його справу буде передано до суду.

Завод PESA в Бидгощі виграв тендер на постачання 62 електромобілів для Румунських залізниць. Потяги з Бидгощі курсуватимуть у трьох регіонах Румунії, включно з Бухарестом, де вже курсують трамваї PESA.

Надгробний пам’ятник першому віце-президенту Грудзьондза незабаром знову набуде свого блиску. Це завдяки щорічним зборам на реставрацію гробниць. 1 листопада на міському кладовищі з’явиться сотня волонтерів. Організатором збору є місцеве об’єднання Товариства охорони пам’яток. Також в інших містах Куявсько-Поморського воєводства організовуються збори для реставрації історичних надгробків.

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