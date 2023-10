Zakazy parkowania, ale zwiększona liczba autobusów. Bydgoszcz przygotowuje się na Wszystkich Świętych

2023-10-31, 10:23 Agata Raczek/Redakcja

W dzień Wszystkich Świętych drogowcy zachęcają do zostawienia aut i skorzystania z autobusów. Te w większej liczbie pojawią się na ulicach/fot. Archiwum

Bezpłatna komunikacja publiczna oraz dodatkowe linie – tak największe miasta regionu chcą zachęcić kierowców do pozostawienia samochodów w garażach i skorzystania z autobusu lub tramwaju 1 listopada.

We Wszystkich Świętych z bezpłatnej komunikacji publicznej będzie można korzystać m.in. w Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku, a także w Bydgoszczy.



– Samochód warto zostawić w domu, gdyż przy cmentarzach pojawią się zakazy wjazdu i zakazy parkowania. Będzie nie lada kłopot, aby podjechać samochodem w okolice nekropolii. Natomiast komunikacja miejska będzie bezpłatna, a do tego będziemy mieli dużo więcej kursów niż zazwyczaj. Autobusy i tramwaje będą kursowały co 10-15 i 20 minut. Uruchamiamy też specjalne linie autobusowe: nr 108, 109, i 110 – powiedział Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



Wskazał również przebieg nowych połączeń. – Linia 108 będzie kursowała w relacji Kapuściska–Leśne przez cmentarz Bielawy co około 20 minut. Z kolei linia 109 w relacji Tatrzańskiej–Rekinowa przez Kamienną i Pileckiego z częstotliwością co około 16 minut, a także linia autobusowa nr 110 w relacji Błonie–Pileckiego–Żeglarska przez Zaświat co około 20 minut. Autobusy i tramwaje na pozostałych linach też będą kursowały częściej co około 10-15 i 20 minut. W tym dniu warto skorzystać z komunikacji miejskiej, która właśnie 1 listopada będzie bezpłatna.