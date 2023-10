Marcin Skonieczka: Musimy wspierać Ukrainę, ale nie kosztem naszych rolników [Rozmowa dnia]

2023-10-31, 09:39 Michał Jędryka/Redakcja

Poseł elekt Marcin Skonieczka, wybrany do Sejmu w okręgu toruńsko–włocławskim z listy Trzeciej Drogi, który był gościem „Rozmowy dnia” Polskiego Radia PiK, uważa, że jedną z najważniejszych spraw do załatwienia po utworzeniu rządu jest zabezpieczenie interesów polskich rolników.

– To, co na pewno trzeba zrobić, to zadbanie o interesy polskich rolników, już na poziomie Unii Europejskiej, żeby te rozwiązania dotyczące Ukrainy były bezpieczne dla naszych producentów. Jako Polska 2050 Szymona Hołowni uważamy, że jak najbardziej musimy wspierać Ukrainę, bo mamy interes geopolityczny w tym, żeby Ukraina istniała i w przyszłości stała się członkiem Unii Europejskiej. Jednak to, co wielokrotnie powtarzaliśmy, nie może się to odbywać kosztem naszych rolników. Musimy bardzo mocno pokazywać swoje interesy – podkreślał Skonieczka.

Michał Jędryka: Jak pan ocenia sukces, który odniosła Trzecia Droga w wyborach do Sejmu? Jak pan go interpretuje, bo opinie są różne. Czy wyniki waszej formacji, które przekroczyły oczekiwania, były efektem głosowania na wasz program czy może odrzucenia konfliktu między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością?

Powołanie marszałka będzie najprawdopodobniej za dwa tygodnie. Prezydent zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu na 13 listopada, wtedy zostanie pan zaprzysiężony na posła. Jak pan sądzi, czy są już znane jakieś ustalenia pomiędzy nowymi koalicjantami, którzy zapewniają, że stworzą koalicję co do obsady tych stanowisk?





Powiedział pan, że już niezależnie od tego, jak będzie przebiegać cały ten proces wyłonienia rządu, „otworzyć się na obywateli i organizacje pozarządowe”. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl, dlaczego pan tak sądzi i w jaki sposób może to się odbyć?