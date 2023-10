Miliard złotych dla Kujaw i Pomorza. W tym na pożyczki dla przedsiębiorców

2023-10-30, 20:44 Monika Kaczyńska/Redakcja

Środki - ponad 800 mln zł, co z wkładem krajowym daje blisko miliard złotych - trafią do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju (KPFR) z przeznaczeniem na nisko oprocentowane i częściowo umarzane pożyczki. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju (KPFR)/fot. Mikołaj Kuras dla UMWK-P

– To nisko oprocentowane pożyczki m.in. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw czy na poprawę efektywności energetycznej – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano pierwszą umowę w ramach nowej perspektywy unijnej – Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027.

Jej wartość to prawie miliard złotych. – Chcielibyśmy na przykład przyspieszyć wymianę kopciuchów w regionie, rozwój infrastruktury energetycznej opartej o odnawialne źródła energii czy też termomodernizację. Część środków przeznaczymy na wspieranie gospodarki odpadowej – tutaj mam na myśli głównie modernizację do selektywnej zbiórki, segregacji oraz utylizacji – wskazuje marszałek Całbecki.



Pieniądze z Programu będą wdrażane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. – Będziemy wybierać wyspecjalizowane instytucje finansowe, które mają odpowiednie kompetencje do tego, żeby rozmawiać już bezpośrednio z tym klientem, bezpośrednio z odbiorcą wsparcia – czy to mikro-, małym czy średnim przedsiębiorcą, czy wspólnotą mieszkaniową, czy jednostką samorządu terytorialnego – wskazuje prezes Kujawsko-Pomorskiego Fundusz Rozwoju, Kamila Radziecka. – Zapewne w naszym województwie głównym podmiotem dystrybuującym te środki będzie znany i szeroko rozpoznawany Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – dodaje.



Uruchomienie pierwszych pieniędzy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planowane jest na początku przyszłego roku.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.