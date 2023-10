W Inowrocławiu będzie drożej. Podatki i tzw. opłata uzdrowiskowa podniesione

2023-10-30, 18:05 Marcin Glapiak/Redakcja

74. sesja Rady Miejskiej Inowrocławia/fot. inowroclaw.pl

Podczas sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przegłosowano podwyżki podatków od nieruchomości i opłaty uzdrowiskowej. Radni PiS pomysły podwyżek krytykowali, a radni Koalicji – usprawiedliwiali.

Od nowego roku podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 1,13 złotego. Do tej pory było to 98 groszy. Podatek w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z ponad 28 zł do 33,10 złotego. O 80 gr więcej za każdy dzień pobytu zapłacą też turyści w ramach tzw. opłaty uzdrowiskowej.



Radni opozycji (w inowrocławskiej Radzie jest to klub PiS) pomysły podwyżek krytykowali, a radni Koalicji – usprawiedliwiali. – Pieniędzy w budżecie nie trzeba szukać w ten sposób, żeby sięgać coraz głębiej do kieszeni mieszkańców, ale trzeba dbać o rozwój miasta, o jego demografię – mówi radny PiS, Marcin Wroński.



– Tak się zastanawiam, czy te kolejne podwyżki to jest jakiś prezent od Ryszarda Brejzy, który ustępuje i idzie do Senatu? – komentuje radny Damian Polak (PiS).



– Nikt nie lubi podatków, jeszcze bardziej nie lubimy wzrostu podatków, ale to jest niestety nieuniknione. Niestety, miasto Inowrocław od lat dostaje mniejsze pieniądze niż się spodziewa, w związku z powyższym przy wzroście cen, przy inflacji, bilans pani skarbnik musi wyjść i stąd jest konieczna jest ta podwyżka podatków – mówi Waldemar Wąśniewski (KO).



