Samochód dachował, kierowca uciekł i ukrył się w lesie. Nie miał prawa jazdy i był pijany

2023-10-30, 13:51 Jolanta Fischer/Redakcja

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 14.00 w okolicach Solca Kujawskiego/fot. OSP Solec Kujawski

Policja zatrzymała 32-letniego kierowcę samochodu osobowego, który wraz z trojgiem pasażerów w niedzielę zbiegł z miejsca wypadku na krajowej „dziesiątce”.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 14.00 w okolicach Solca Kujawskiego. - Samochód osobowy nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni, wpadł w poślizg i uprzednio zahaczając o ciężarówkę dachował - mówi komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Pojazdem podróżowały cztery osoby, które oddaliły się z miejsca zdarzenia. Trzech pasażerów odnaleziono już po chwili, natomiast kierowca skutecznie ukrył się w pobliskim lesie. Udało się go odnaleźć dopiero wieczorem.



Jak się okazało, 32-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.