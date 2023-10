Przed uroczystością Wszystkich Świętych policja i leśnicy wspólnie patrolują lasy [zdjęcia]

2023-10-30, 12:44 Redakcja

Wspólne patrole policjantów i leśników/fot. nadesłane

Policjanci z komisariatu policji w Fordonie włączyli się do akcji „Stroisz”. Razem z leśnikami patrolują lasy, by wyeliminować wycinkę gałęzi do celów dekoracyjnych.

W trakcie wspólnej służby na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, tylko jednego dnia skontrolowano 19 samochodów, których kierowcy popełnili wykroczenie z 161. artykułu Kodeksu Wykroczeń, który mówi o nieuprawnionym wjeździe pojazdem do lasu. - Wobec sprawców popełnionych wykroczeń zastosowano pouczenia i wręczano ulotki informujące, gdzie należy zostawiać samochód i jak należy postępować w lesie zgodnie z obowiązującymi przepisami – informuje podkom. Łukasz Lewandowski z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Ponadto podkomisarz Łukasz Lewandowski - naczelnik wydziału prewencji z komisariatu policji w Fordonie wraz z dzielnicowym - młodszym aspirantem Tomaszem Mechlińskim zdobywali wiedzę na temat różnych gatunków roślin, w tym też chronionych, które są najczęściej wycinane lub niszczone - dodaje.



Policjanci uczyli się też odróżniać wycinkę prowadzoną w ramach zabiegów gospodarczych, związanych z uprawą lasu lub pozyskiwaniem drewna od tej nielegalnej.



Funkcjonariusze Straży Leśnej apelują: - Jeśli potrzebujemy sporej ilości gałęzi świerkowych bądź kilka worków szyszek, można zgłosić się do miejscowego nadleśnictwa, by uzyskać pozwolenie od nadleśniczego. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Nie tylko legalne, ale również „zdrowsze” dla drzew i innych roślin leśnych. W ten sposób również nie narazimy się na odpowiedzialność karną - unikniemy mandatu lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu.