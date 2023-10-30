2023-10-30, 11:57 Redakcja

1 листопада – День усіх святих, але з понеділка починаються зміни навколо кладовищ/ ​Sprawdź szczegóły 29 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Tłumaczenie фото: Тетяна Адоніс, Архів

У Торуні вшанували 84-ту річницю перших розстрілів на Барбарці, у Влоцлавку та Іновроцлаві зміни руху біля цвинтарів.

Мешканці, в тому числі родичі вбитих, скаути та влада Торуня вшанували 84-ту річницю перших розстрілів на Барбарці. Біля Національного меморіалу жертв нацистських злочинів відслужили месу. Розстріли над Барбаркою були частиною т. зв Поморського злочину, під час якого в 1939 році нацисти вбили щонайменше 30 тис. осіб – переважно представників польської інтелігенції.



1 листопада – День усіх святих, але з понеділка починаються зміни навколо кладовищ, наприклад, на вулицях Влоцлавка, Cmentarna та Komunalna рух буде одностороннім. В Іновроцлаві, в районі кладовищ на вулиці Marcinkowskiego, у багатьох місцях буде запроваджено односторонній рух із забороною односторонньої зупинки. Нова організація дорожнього руху стосуватиметься також кладовищ на вул. Marulewska та на вул. Mątewska. 1 листопада громадський транспорт буде безкоштовним в Іновроцлаві, Торуні та Бидгощі.