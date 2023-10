Samochód z czterema osobami w środku dachował. Kierowca uciekł, ale policja już go ma [aktualizacja]

2023-10-29, 17:58 Redakcja

Samochód z czterema osobami w środku dachował. Kierowca uciekł, szuka go policja/fot. OSP Solec Kujawski

Policja bada przyczynę kolizji, do której doszło w niedzielę (29 października) ok. godz. 14.00 na drodze krajowej S10 w okolicach Solca Kujawskiego (Jezierce). Przypomnijmy, samochód osobowy, „zahaczył" o ciężarówkę. Funkcjonariusze poszukiwali zbiegłego z miejsca zdarzenia kierowcy

- Kierujący jadąc w stronę Torunia nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i wyprzedzając inne pojazdy wpadł w poślizg, wskutek czego zjechał na lewe pobocze i dachował - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz z KMP w Bydgoszczy. - W zdarzeniu brały udział cztery osoby: kierujący i trzech pasażerów. Policjanci wspólnie ze strażakami pracującymi na miejscu zdarzenia doprowadzili do ustalenia personaliów trzech pasażerów, natomiast kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci są w trakcie ustalania danych personalnych osoby, która prowadziła pojazd marki BMW.



Droga jest już w pełni przejezdna.



Aktualizacja: policji udało się odnaleźć kierowcę, który prowadził bmw. To 32-letni mężczyzna, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia samochodu. Obecnie policjanci badają, czy w chwili zdarzenia był on trzeźwy.