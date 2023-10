Wokół cmentarzy w regionie zmieniają się zasady ruchu. Warto się z nimi zapoznać [przewodnik]

TORUŃ





Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że od wtorku ( 31 października) od godz.1400 wprowadza zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na terenie miasta Torunia. Wprowadzone zmiany będą obowiązywały do 2 listopada do około godz. 14: 00

Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192

W rejonie CCK zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą, a ruch aut kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony) parkowanie pojazdów dopuszczone będzie na poboczu, po stronie północnej jezdni ul. Celniczej przed głównym wjazdem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI.

Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137

Po północnej stronie ulicy Grudziądzkiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (nie dotyczy oznakowanych parkingów); parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów (MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł); w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów 1 listopada udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Wybickiego 78-80

Skośne parkowanie pojazdów dozwolone będzie na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking; na Trasie Prezydenta Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h; od strony ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się; parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury

Cmentarz Św. Jakuba, ul. Antczaka



Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju; parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej

Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego

1 listopada udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny , niestrzeżony); parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 146-148 (nowy cmentarz)

Po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się;

odcinek objęty zakazem zatrzymywania się określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się; parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 104 (stary cmentarz)

Parkowanie możliwe będzie na terenie położonym naprzeciwko Komisariatu Policji Toruń-Podgórz

Cmentarz rzymskokatolicki ul. Włocławska 56-58



W rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się; parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Turystyczna 49-51

Na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju; po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się; parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57

WŁOCŁAWEK

Organizacja ruchu będzie obowiązywała od dnia 30 października, od godz. 6:00 do 2 listopada, do godz. 6:00 (choć nie wszystkie zasady będą obowiązywały przez wszystkie te dni). Mimo że w porównaniu do lat ubiegłych nie nastąpiły znaczące zmiany, warto przypomnieć, że:

ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał na ul. Cmentarnej, łączniku ulic Cmentarnej i Komunalnej oraz na ul. Komunalnej. (30.10 – 02.11), nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Górskiego na wprost w ul. Cmentarną (30.10. – 31.10.), wyjazd z ul. Cmentarnej tylko w lewo (01.11 – 02.11)

zamknięty będzie ruch kołowy na ul. K. Górskiego na odcinku od Al. Chopina do rozwidlenia ul. K. Górskiego i Sportowej (01.11 – 02.11). Na Al. Chopina pojawi się wygrodzenie wzdłuż cmentarza w pasie rozdziału jezdni. Skanalizowanie ruchu na ul. Cmentarnej będzie się odbywało przy pomocy czasowego oznakowania poziomego oraz urządzeń BRD oraz trwałego wygrodzenia pasa wyłączonego z ruchu na parkingu na ul. Cmentarnej naprzeciw cmentarza (wygrodzenie części parkingu dla osób z niepełnosprawnością ruchową)

zatoki postojowe będą wydzielone na ul. Cmentarnej wzdłuż pętli autobusowej częściowo dla pojazdów zaopatrzenia i częściowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nastąpi wygrodzenie na łuku (wyjazd z łącznika w ul. Cmentarną) w celu uniemożliwienia postoju pojazdów. Przejazd na wysokości firmy „Petrokan” w dniach 01.11 – 02.11 będzie zamknięty.

Kierowanie ruchem drogowym w tym rejonie miasta będzie prowadzone ręcznie, przez uprawnione służby.





GRUDZIĄDZ

Od 27 października br. od godz. 08:00 zmianie uległa stała organizacja ruchu w ciągu ulicy gen. Józefa Hallera, gdzie wprowadzony został zakaz skrętu w ulicę Cmentarną, ruch pojazdów przemieszczających się na ulicą Cmentarną przekierowany został na ulicę Żwirki.

Od 30 października , od godz. 18:00 z ruchu drogowego wyłączona zostanie ul. Cmentarna, poza pojazdami dowożącymi osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej – wjazd możliwy wyłącznie od ul. Żwirki, z wyłączeniem dnia 1 listopada (środa) w godz. 9:00 – 16:00 gdzie zakaz dotyczył będzie również osób niepełnosprawnych.

Od 31 października br. od godz. 21:00 zmianie ulegnie stała organizacja ruchu w ciągu ul. Parkowej na odcinku od ul. Cegielnianej w kierunku ul. Lotniczej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z lewostronnym zakazem zatrzymywania się, parkowanie pojazdów możliwe będzie w istniejących zatokach postojowych. Ponadto w ciągu ul. Budowlanych wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z najazdem od ul. Parkowej w kierunku ulicy Droga Łąkowa, na ulicy Żwirki wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z najazdem od ul. gen. Józefa Hallera w kierunku ulicy Parkowej. Dla ruchu kołowego otwarta jednokierunkowo zostanie ul. Aleja Wigury z najazdem od ul. Cegielnianej w kierunku ul. gen. Józefa Hallera. Na ul. Smoleńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z najazdem z kierunku ul. gen. Józefa Hallera w kierunku ulicy Chopina.

Postój pojazdów TAXI zorganizowano na ul. Roberta Dadosa.





Dla pojazdów wyznaczono dodatkowe parkingi zlokalizowane min. przy stadionie żużlowym (czas dojścia do cmentarza ok. 2 min), Powiatowym Urzędzie Pracy (czas dojścia czas dojścia do cmentarza ok. 3 min.), Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni (czas dojścia czas dojścia do cmentarza ok. 12 min.), Hali Widowiskowo – Sportowej (czas dojścia czas dojścia do cmentarza ok. 13 min.), OPEC Grudziądz (czas dojścia czas dojścia do cmentarza ok. 10 min.).

Wokół pozostałych Grudziądzkich cmentarzy nie przewiduje się zmian, poza wprowadzeniem obustronnego zakazu zatrzymywania się na ul. Jaskółczej. Przypominamy, że w ciągu ul. Jaskółczej, w bezpośredniej bliskości cmentarza funkcjonuje obszerny parking, który w latach ubiegłych dysponował wolnymi miejscami parkingowymi.

Organizacja ruchu obowiązuje do 1 listopada, do godz. 21:00, otwarcie ulicy Cmentarnej nastąpi 2 listopada, ok. godz. 16:00.



Więcej szczegółów: Przybywającym na największą Grudziądzką nekropolie przy ul. Cmentarną, zaleca się korzystanie z ogólnodostępnej komunikacji autobusowej.Więcej szczegółów: TUTAJ

INOWROCŁAW