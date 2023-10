Łuska na ciele i zimne spojrzenie, a po drugiej stronie: kamienie. Ciekawe targi w Bydgoszczy [zdjęcia]

- Gekony lamparcie małe i duże, węża zbożowe, węże mahoniowe, rzadko spotykane w Polsce gekony gruboogonowe, podobnie rzadki gekon szczekający, agamy brodate, ptaszniki, no i pożywienie dla tych wszystkich stworzeń - wymienia swój asortyment jedna ze sprzedających. Zainteresowanych nie brakowało. - Chcemy zakupić dla tego młodego osobnika pająka, ale takiego mało jadowitego... - Bardzo lubię wszelkiego rodzaju jaszczurki, kameleony. Gady kojarzą mi się z prehistorią, może dlatego tak je lubi... - Opieka nad gadami nie musi być trudna, wszystko zależy od tego, jaki okaz wybierzemy. Najprostsza jest opieka nad wężami, trochę więcej pracy jest z gekonami... - Gady nie wymagają intensywnej opieki, tego, żeby codziennie do nich zaglądać, a mnie często nie ma w domu. Poza tym gady są idealne dla osób, które mają uczulenie... - Bardzo mnie zainspirowała ta modliszka. Pierwszy raz widzę ją na żywo. Jest super, ale wizyta na tych targach na pewno się skończy się zakupem, jedynie miłą rozmową z opiekunem tego stoiska... Targi kończą się o godz. 16.00 Jednocześnie pod tym samym adresem odbywa się GeoExpo, czyli Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości. Na miejscu podziwiać można ametysty, jadeity, piryty, czy nawet skamieliny. Mieszkańcy mogą zakupić kamienie nieobrobione oraz ręcznie robioną biżuterię wszelkich wzorów i kolorów. - Znajdziemy tutaj biżuterię z kamieni naturalnych zawijaną w druciki - moje autorskie wzory. Pracę z kamieniami zaczęłam około 5 lat temu, jeszcze na studiach... - Zbieramy kamienie. Czternaście miesięcy temu byliśmy na wakacjach na Dolnym Śląsku. Byliśmy w Kopalni Uranu w Kletnie i tam odkryłem fascynujące ściany fluorytowe. I tak się zaczęło... - Mamy przeróżne kamienie. Biżuteria jest robiona ręcznie. Tworzywo sprowadzamy częściowo z Malezji, np. kolorowe muszle. Mamy także lawę. Ciekawostką jest, że jeśli spryska się ją perfumami, zapach unosi się w powietrzu przez kilka dni... Więcej w relacji Jolanty Fischer.

