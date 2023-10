Walczyli i ginęli za wolność Polski. Ich groby posprzątali więźniowie z ZK Inowrocław

Na miejscu było dużo pracy. Uzbierano kilkanaście worków liści i innych odpadów. Na koniec więźniowie zapalili znicze. Wysłuchali także opowieści o obrońcach miasta z września 1939 roku oraz o Powstańcach Wielkopolskich. - Jako osadzony jestem z tego zadowolony - mówi pan Marcin. - Możemy wyjść i pomóc. Tym żołnierzom akurat nie ma kto pomóc, a my zrobimy to z chęcią. Oni walczyli o naszą wolność. Na cmentarzu sprzątamy, grabimy liście, zamiatamy... Jak podkreśla porucznik Łukasz Lewandowski, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, placówka ta ma duży związek z wojenną historią miasta. - Wspominamy między innymi „Makabryczną Noc" z 1939 roku. Ofiary tamtej zbrodni leżą właśnie na cmentarzu przy ulicy Karola Marcinkowskiego. Chcieliśmy ich tą akcją upamiętnić. Kolejna akcja sprzątania grobów i cmentarzy przez osadzonych planowana jest tuż po Dniu Zadusznym.

