Dietetycy opracowali jesienne przepisy na zdrowe i smaczne dnia. Są na stronie NFZ

„Z umytej, sparzonej cytryny zetrzyj skórkę. Jarmuż umyj i osusz. Usuń grube włókna, porwij liście na mniejsze kawałki (około 2 cm). Wsyp liście do miski. Wymieszaj je z olejem, skórką cytryny i przyprawami. Liście wyłóż na blaszkę do pieczenia. Piekarnik rozgrzej do 150 stopni. Piecz przez około 5-7 minut. Zjedz z jogurtem."A może kogoś skusi lekka zupa z czerwonej kapusty?

- Szukasz pomysłu na zdrowe danie pełne jesiennych kolorów i smaków? Sprawdź e-book kuchenny „Inspiracje z NFZ - jesień" - zachęca Barbara Nawrocka - rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. - Proponujemy łącznie 125 przepisów, w których wykorzystuje się sezonowe owoce i warzywa. Przepisy są bardzo proste w przygotowaniu. Znajdują się w nich praktyczne informacje, na przykład o czasie potrzebnym do przygotowania posiłków, o ich kaloryczności. Wszystkie przepisy opracowali, oczywiście, dietetycy. Przepisy są zbilansowane. Dostarczają wiele witamin, składników mineralnych i błonnika, co więcej promują aromatyczne przyprawy, które pozwalają ograniczyć sól. Barbara Nawrocka przypomina, że w serwisie NFZ oprócz przepisów kulinarnych są filmy z poradami żywieniowymi i ciekawe artykuły. Jak dodaje - zdrowie zaczyna się na talerzu. Propozycji kulinarnych jest w e-booku mnóstwo. Oto przykład: chipsy z jarmużu:

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.