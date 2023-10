Wydział Medyczny jeszcze w tym roku! Politechnika Bydgoska otrzymała zgodę od Ministra Nauki [zdjęcia]

2023-10-28, 13:46 Monika Siwak/Redakcja

Wydział Medyczny na Politechnice Bydgoskiej powstanie jeszcze w tym roku. Pierwsza rekrutacja ruszy w październiku 2024 roku/fot: Politechnika Bydgoska

Jest ministerialna zgoda na uruchomienie kierunku lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej. Rektorowi, profesorowi Markowi Adamskiemu decyzję Ministra Nauki wręczył w sobotę (28 października) poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber.

– Ta decyzja pozwoli stworzyć tu na Politechnice Wydział Medyczny. Mam nadzieję, że pozwoli już w przyszłym roku akademickim, by po 20 latach do bydgoskiej uczelni wróciła medycyna. Tego nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie przede wszystkim zapał, zaangażowanie, wielka praca i determinacja Politechniki Bydgoskiej i jej władz. To była naprawdę gigantyczna praca w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy – powiedział Schreiber.



– Kiedy jest oczekiwanie na zwiększenie kształcenia lekarzy, uczelnia podjęła taką misję. Chciałbym wszystkim podziękować za tytaniczną pracę, panu ministrowi Łukaszowi Schreiberowi, który od początku był ambasadorem tej sprawy. Dziękuję serdecznie decyzji Rady Miasta za zabezpieczenie zaplecza szpitalnego. Dziękuję wszystkim dyrektorom szpitali – dodał rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. Marek Adamski.



– Ten historyczny, dzisiejszy moment potwierdza to, że jesteśmy gotowi do kształcenia lekarzy na Politechnice Bydgoskiej – mówił prorektor, prof. Szymon Różański.



Wydział Medyczny ma powstać w grudniu, a rekrutacja ruszy w przyszłym roku.



Bazą kliniczną Politechniki będzie Szpital Miejski w Bydgoszczy. Radni przekazali placówkę uczelni. Z Politechniką współpracować będzie 11 szpitali i przychodni, współpracę zadeklarowało też ponad 150 nauczycieli, m.in. wybitny neurochirurg profesor Marek Harat.