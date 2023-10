Ciężki sprzęt rozjeżdża miejsce zbiorowej mogiły w Toruniu. „Musi dojechać do inwestycji”

Co dzieje się z wagonikiem tramwajowym, który jakiś czas temu był turystyczną atrakcją centrum Inowrocławia? Postanowił to sprawdzić nasz reporter Marcin… Czytaj dalej »

Do śmiertelnego potrącenia doszło ok. godz. 18.20 w miejscowości Jasień, w powiecie lipnowskim, na drodze wojewódzkiej 559. Mimo podjęcia reanimacji, potrąconego… Czytaj dalej »

Przypomnijmy: w 2017 roku prezydent Michał Zaleski deklarował, że miejsca gdzie zostały znalezione mogiły więźniów dawnego obozu jenieckiego, zostaną terenami zielonymi. Niedawno okazało się jednak, że miejska spółka buduje w tym miejscu parking i drogę pożarową. – Natychmiast zablokowałem prowadzenie tam prac – zapewniał na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Torunia Michał Zaleski. – Teraz trwa przeprojektowanie i przesunięcie lokalizacji parkingu poza miejsce ujawnienie tych szczątków ludzkich, tak, aby to miejsce pozostało terenem zielonym, niezagospodarowanym. W piątek (27 października) toruńscy dziennikarz przekonali się jednak, że po tym terenie jeździ ciężki sprzęt. – Działka, na której zostały wydobyte te szczątki została geodezyjnie wydzielona i na tej działce prace budowlane nie są prowadzone – odpowiada Beata Żółtowska, prezes Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – Natomiast na sąsiedniej działce budowany jest budynek i w ramach tej budowy sprzęt musi dojeżdżać do tej inwestycji. Te prace budowlane będą trwały tak długo, aż cały teren zostanie zagospodarowany. Zgodnie z ustaleniami w miejscu występowania mogił będzie dokładna inwentaryzacja, tam zabudowy parkingowej nie będzie – mówi.

