Zmiany czekają m.in. szpital w Brodnicy. Umowy o unijne dofinansowanie podpisane

2023-10-27, 21:27 Monika Kaczyńska/Redakcja

Doposażenie szpitali, budowa ścieżek rowerowych, zakładanie nowych działalności gospodarczych – to niektóre projekty, jakie dostały dofinansowanie z RPO i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy podpisano w Urzędzie Marszałkowskim.

Duże zmiany czekają Szpital Powiatowy w Brodnicy. – Projekt jest dla nas największym w historii szpitala. Wymieniamy ok. 60 proc. sprzętu i aparatury medycznej, począwszy od anestezjologii, intensywnej terapii – a więc łóżka OIOM-owe, cały blok operacyjny, blok porodowy, oddział rehabilitacji, chirurgii – mówi dyrektor szpitala Dariusz Szczepański.



– Będziemy realizować projekt „Budowa centrum rekreacji”, czyli plac zabaw w Jarantowicach – zapowiada wójt gminy Ryńsk Władysław Łukasik. – W sąsiedztwie jest szkoła, przedszkole, świetlice – to miejsce będzie udostępnione dla mieszkańców całego sołectwa.



– Otwieramy działalność gospodarczą na terenie gminy Wielgie – mówi Magdalena Kalińska. – Pochodzimy z Dobrzynia nad Wisłą, posiadamy tam fajne miejsce rekreacyjne, w które chcemy zainwestować i zadziałać w postaci „party event”. Będziemy organizować różnego rodzaju okolicznościowe imprezy.



Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów to ok. 13 mln złotych.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.