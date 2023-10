Bydgoszcz ani Toruń nie zostaną Europejską Stolicą Kultury 2029. Lista kandydatów ogłoszona

2023-10-27, 18:13 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Do naboru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanęło 12 miast, w tym Bydgoszcz i Toruń/fot. ilustracyjna, Pixabay

Ani Bydgoszczy, ani Toruniowi nie udało się przejść do kolejnego etapu konkursu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Na krótkiej liście naboru znalazły się Katowice, Bielsko-Biała, Lublin oraz Kołobrzeg.

Wnioski w krajowym etapie konkursu złożyło 12 miast: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów i Toruń. – Głównym celem tego projektu jest promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie. To jest szczególnie ważne w obliczu obecnych zmian i tego, co obserwujemy w Unii Europejskiej –powiedział w piątek (27 października) minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono wyniki pierwszego etapu konkursu. – Cieszę się, że do naboru stanęło 12 miast – tak wiele miast i to miast bardzo różnych – podkreślił.



Ustanowiony w czerwcu 1985 roku z inicjatywy ówczesnej greckiej minister kultury Meliny Mercouri program Europejskie Stolice Kultury jest jednym z najważniejszych programów kulturalnych w Europie. W 1999 roku zmieniono nazwę projektu na Europejska Stolica Kultury oraz zmodyfikowano zasady wyboru miast-gospodarzy. W kolejnych latach kilkukrotnie ustalano nowy tryb konkursowy, a od 2021 r. co trzy lata tytuł otrzymują miasta z określonych państw członkowskich UE.



Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznaje się miastom na podstawie zaproponowanego przez nie programu kulturalnego, który musi się charakteryzować wyraźnym wymiarem europejskim, angażować szeroki krąg odbiorców i wpisywać się w długotrwały plan rozwoju uczestniczących w programie miast oraz regionów.



Sześć lat przed rokiem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, instytucja odpowiedzialna za proces wyłonienia ESK (w Polsce to MKiDN), publikuje zaproszenie do składania wniosków aplikacyjnych przez zainteresowane miasta. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przyznawany dwóm lub trzem miastom z krajów UE, EOG/EFTA oraz krajom kandydującym lub potencjalnym kandydatom. Dotychczas dwa polskie miasta: Kraków (2000) i Wrocław (2016) zostały wyróżnione tym tytułem. Po raz kolejny Polska może zgłosić swoje miasto w 2029 roku. Tytuł przyznawany jest na okres jednego roku.