Miał przejść remont, wrócił zdewastowany. Co dalej z zabytkowym tramwajem z Inowrocławia?

2023-10-27, 19:22 Marcin Glapiak/Redakcja

Ponad 2 lata temu Miasto za pośrednictwem zewnętrznej firmy postanowiło wyremontować wagonik/fot. www.inowroclaw.pl, archiwum

Co dzieje się z wagonikiem tramwajowym, który jakiś czas temu był turystyczną atrakcją centrum Inowrocławia? Postanowił to sprawdzić nasz reporter Marcin Glapiak.

Sprawa z wagonikiem tramwajowym ma swoją historię. Ponad 2 lata temu Miasto za pośrednictwem zewnętrznej firmy postanowiło wyremontować wagonik. Obiekt został zabrany i wtedy zaczęły się problemy. Firma, która miała wyremontować tramwaj, nie poradziła sobie z zadaniem. Ratusz musiał stoczyć sądową batalię, aby pojazd wrócił do Inowrocławia.



Tramwaj wrócił, ale podobno na lawecie, bez zamontowanych okien i drzwi oraz wielu innych elementów, o czym informowali internauci. Gdzie się teraz znajduje, nie wiadomo. – To poważne –Ten tramwaj wrócił do Inowrocławia zdewastowany, mamy prawo jako mieszkańcy dowiedzieć się, co się stało z naszym majątkiem – zauważa jeden z inowrocławskich społeczników Krzysztof Pietrzak. – Winię prezydenta, ponieważ on jest osobą, która miała wpływ na to, że ten tramwaj wyjechał jakoby do remontu, a został zdewastowany – dodaje.



Jak poinformowało nas Miasto Inowrocław, wagonik tramwajowy znajduje się w Inowrocławiu na terenie jednej ze spółek. „Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa czyni starania, aby zrealizowany został pierwotny zakres prac”– czytamy w otrzymanym od urzędu piśmie.