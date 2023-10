Katarzyna Zarębska wiceprzewodniczącą Rady Miasta Włocławka. Zastąpi Krystiana Łuczaka

Co dzieje się z wagonikiem tramwajowym, który jakiś czas temu był turystyczną atrakcją centrum Inowrocławia? Postanowił to sprawdzić nasz reporter Marcin… Czytaj dalej »

Do śmiertelnego potrącenia doszło ok. godz. 18.20 w miejscowości Jasień, w powiecie lipnowskim, na drodze wojewódzkiej 559. Mimo podjęcia reanimacji, potrąconego… Czytaj dalej »

Nowa wiceprzewodnicząca chce łączyć tę funkcję z kierowaniem najważniejszą komisją w Radzie. – Będę nadal działała tak, jak do tej pory, byłam przewodnicząca Komisji Budżety, Rozwoju, Promocji Miasta i nadal będę chciała rozszerzać swoją działalność radnej i jako wiceprzewodnicząca będę to też wykonywała – mówi. – Na pewno będę współpracowała z panem przewodniczącym Rady Miasta i paniami wiceprzewodniczącymi. Wybór Katarzyny Zarębskiej cementuje układ w prezydium włocławskiego samorządu. Niezmiennie swojego reprezentanta w prezydium nie ma największy opozycyjny klub, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie stanowiska w prezydium Rady Miejskiej Włocławka zajmują przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Podczas sesji Rada Miasta przyjęła m.in. plan działania służb porządkowych na najbliższe cztery lata. Więcej o sesji Rady Miasta Włocławka w relacji Marka Ledwosińskiego.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.