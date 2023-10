Sprzątanie grobów, zakupy, korki. Wokół cmentarzy zmieni się organizacja ruchu [mapki]

2023-10-27, 14:00 Agata Raczek/Redakcja

Na cmentarzach ruch już jest spory. Ludzie sprzątają, robią zakupy /fot. Agata Raczek

Spory ruch w okolicach nekropolii w regionie. Mieszkańcy sprzątają groby, kupują znicze, wiązanki czy chryzantemy. Są też nowości jeśli chodzi o kompozycje nagrobne. Co cieszy się największą popularnością? O to pytała sprzedawców na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy nasza reporterka Agata Raczek. Mamy także ważne informacje od policji i drogowców.

Okazuje się, że stroiki ze sztucznych kwiatów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, i to nie tylko ze względu na swoją trwałość. Chodzi o cenę. Świeże kwiaty są, jak mówią przycmentarni sprzedawcy, dużo droższe. A wśród tych świeżych na pierwszym miejscu jest kapusta ozdobna, zdolna do przetrwania przymrozków. W dodatku pięknie się komponuje z wrzosami. Więcej na ten temat w relacji Agaty Raczek.



Pierwsze dni listopada to tradycyjnie czas większej czujności policji. Policjanci ruchu drogowego z garnizonu kujawsko-pomorskiego będą pilnować porządku na drogach, zadbają o płynność ruchu, zarówno na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą kierować ruchem w celu zintensyfikowania przepływu pojazdów;



Mundurowi mają apel do użytkowników dróg i do pieszych:



„Prowadząc samochód nie jedźmy „na pamięć", w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii, niekiedy na głównych ciągach komunikacyjnych, może zostać zmieniona organizacja ruchu; bezwzględnie podporządkujmy się poleceniom policjantów kierujących ruchem, są one ważniejsze od sygnalizacji świetlnej czy znaków drogowych;

pamiętajmy, aby parkować auta w miejscach do tego wyznaczonych tak, aby samochód nie blokował drogi lub innych prawidłowo zaparkowanych pojazdów.



Pieszym przypominamy, aby zachowali większą ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i wchodzili na nie dopiero po upewnieniu się, że kierujący ich widzi i zdąży wyhamować; o obowiązku używania elementów odblaskowych, gdy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Zachęcamy również do używania „odblasków" na nieoświetlonych odcinkach dróg w terenie zabudowanym.



Apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych czy rowerzystów. Weźmy pod uwagę to, że w tych dniach pogoda może być bardzo zmienna, dlatego dostosujmy prędkość do warunków jakie panują na drodze. Bardzo ważna jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego".



Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zawiadamia o zmianie organizacji ruchu wokół nekropolii. Zmiany w ruchu są opisane: TUTAJ