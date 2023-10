Uczniowie u źródeł energii odnawialnej! Na razie testy w skali mikro, a później, kto wie! [wideo]

Co dzieje się z wagonikiem tramwajowym, który jakiś czas temu był turystyczną atrakcją centrum Inowrocławia? Postanowił to sprawdzić nasz reporter Marcin… Czytaj dalej »

Do śmiertelnego potrącenia doszło ok. godz. 18.20 w miejscowości Jasień, w powiecie lipnowskim, na drodze wojewódzkiej 559. Mimo podjęcia reanimacji, potrąconego… Czytaj dalej »

– Tym urządzeniem najprawdopodobniej możemy mierzyć energię słoneczną oraz energię wiatrową. Tutaj mamy akurat takie „urządzonko" do energii termalnej... – To jest zabawka - wiatrak, która ma nam pokazać, jak działa energia wyłapywana przez wiatr. Wiatr wieje, wiatrak się kręci i dostarcza energię... – Zwiększamy nasze umiejętności z przyrody, z biologii. Bawimy się energią nie szkodząc środowisku... – słyszymy w uczniowskiej pracowni SP nr 28 w Toruniu. – Jest taki zamysł, żeby dzieci jednak popularyzowały tę wiedzę w swoim środowisku lokalnym, czyli nie tylko zdobywały wiedzę, ale jeszcze przekazywały ją dalej i zachęcały lokalność społeczną do tego, żeby jednak ta odnawialne energia były ważniejsza, niż nasz popularny węgiel – mówi Justyna Mandra, nauczyciel geografii i przyrody w SP nr 28 w Toruniu. Pracownia działa dzięki wsparciu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

