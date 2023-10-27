Підтримка від ЄС, нові депутати та свіжі таблички із підписами у Бидгощі

2023-10-27, 11:59 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

У Варшаві новообрані депутати отримали виборчі посвідчення від голови Національної виборчої комісії/fot. Łukasz Schreiber- Poseł na Sejm RP/Facebook

Понад 42 мільйони євро для Влоцлавка та гмін повіту. Нові депутати, зокрема депутати нашого регіону отримали виборчі посвідчення.

Влоцлавек і гміни повіту отримають понад 42 мільйони євро підтримки від ЄС на охорону здоров’я, відновлювані джерела енергії та освіту. Угоду з цього приводу було підписано в Маршалковій канцелярії в Торуні. Кошти спрямують на понад 90 пріоритетних проектів, у тому числі на подальше розширення районного центру здоров’я. До підписання угоди залишився Ґрудзьондз.



У Варшаві новообрані депутати отримали виборчі посвідчення від голови Національної виборчої комісії. У Сеймі 10-го терміну серед 460 парламентарів буде понад 100 осіб, які ніколи раніше не були депутатами. З нашого регіону є вісім депутатів-дебютантів: Павел Шрот і Кшиштоф Шуцкі від Права і Справедливості, Влодзіслав Гізінський, Івона Каролевська та Крістіан Лучак від Громадянської коаліції та Норберт П’єтриковскі, Агнєшка Клопотек і Марцін Сконєчка від Третьої дороги. Загалом регіон представлятимуть у Сеймі 25 депутатів.



У суботу в Бидгощі відбудеться церемонія відкриття ще трьох підписів на Бидгоській алеї автографів. Церемонія на вул Długa розпочнеться о 14:30. Церемонія відкрита для всіх мешканців. Людей, які зробили визначний внесок у розвиток міста, відзначають табличками з їхніми підписами. Цього року ними будуть: громадська активістка Кристина Гавек, фотограф Марек Хелміняк та психолог проф. Роман Оссовський.