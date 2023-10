Warsztaty, liczne koncerty i maraton kabaretowy. Kalendarz imprez wypchany po brzegi [przewodnik]

2023-10-27, 11:21 Redakcja

Targi terrarystyczne to tylko jedna z wielu imprez organizowanych w ten weekend w regionie/fot. Monika Siwak, archiwum

Miłośnicy zwierząt mogą wybrać się na targi terrarystyczne, fani muzyki i kultury również znajdą coś dla siebie. W regionie odbędą się także liczne warsztaty i spotkania.

BYDGOSZCZ



Dzień otwarty świetlicy

piątek, 27 października, godz. 15:00. Świetlica Środowiskowa „Narnia”, ul. Pomorska 57

Świetlica „Narnia” ma już 18 lat. Jak informują organizatorzy wydarzenia, chcemy świętować nasze urodziny z wolontariuszami, podopiecznymi, wychowankami, rodzicami, przedstawicielami miasta, sponsorami i darczyńcami. Jesteśmy Bogu wdzięczni za te wszystkie lata naszej działalności.



Dancing dla seniora

piątek, 27 października, godz. 17:00, Hotel Maraton, ul. Powstańców Warszawy 13

Zabawa taneczna w Hotelu Maraton. Organizatorzy zapewniają obiadokolację, napoje bezalkoholowe i zakąski. Szczegóły oraz zapisy: Dział Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej KPCK (KPCK, pl. Kościeleckich 6, pok. nr 4; tel: 780 181 770, mail: integracja@kpck.pl).



Dyniowy bal

piątek, 27 października, godz. 17:30, Centrum Animacyjno-Edukacyjne „Festa”, ul. Nakielska 175A

W programie Balu Dyni: zabawy muzyczne, słodkie przekąski i napoje, fotobudka i wizyta Smoka Festusia.





„Polskie zamiast halloween”

piątek, 27 października, godz. 18:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39

Wieczór tematyczny „Polskie zamiast Halloween: Profil białej damy” organizowany jest we współpracy z Fundacją Nasza tradycja - nasza przyszłość. Tematem wieczoru jest część niematerialnego dziedzictwa narodowego, opowiadane od stuleci legendy o zjawach pojawiających się w polskich zamkach, pałacach, dworach. Tytuł spotkania nawiązuje do zbioru wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Profil białej damy”, wydanego w 1930 roku i poświęconego doświadczeniom poetki z niesamowitymi zjawiskami. Cykl „Polskie zamiast Halloween” stanowi część Projektu Legendaria, realizowanego od 2016 roku autorskiego projektu Fundacji Nasza tradycja - nasza przyszłość.



Z dna szuflady – koncert

piątek, 27 października, godz. 18:00, Światłownia, ul. św. Trójcy 15

Każdy z koncertów „Z dna szuflady” to niepowtarzalne wydarzenie. Nigdy do końca nie wiadomo, co z niej wyskoczy, gdy się wystarczająco mocno nią potrząśnie. A co może wyskoczyć? Na pewno Soul Music, czyli wszystko to, co gra w duszy autorowi większości tekstów i muzyki. Można się spodziewać piosenek z szeroko rozumianej krainy łagodności, piosenki autorskiej, poetyckiej, ale nie zabraknie też szczypty bluesa, odrobiny mocniejszych dźwięków.



Młode miasto – debata

piątek, 27 października, godz. 18:00, Młyny Rothera

Stowarzyszenie Bydgoszcz G10 rozpoczyna projekt „Młode Miasto”, którego celem jest analiza wyzwań oraz propozycje rozwiązań dotyczących młodych ludzi w Bydgoszczy. Pierwszym etapem projektu jest zbieranie danych, w tym mini ankieta online, a kolejnym debata współorganizowana z Młynami Rothera. Podczas dyskusji w gronie ekspertów z branż biznesu, kultury oraz edukacji będzie można wspólnie szukać pierwszych rekomendacji. Oczywiście ważnych głosów we wspomnianych środowiskach jest tyle, że w założeniach organizatorów to pierwsza debat o tej tematyce.



Pamiętajmy… – koncert

piątek, 27 października, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Niewiele jest w dziejach muzyki dzieł tak uwielbianych, tak wzruszających i zarazem tak tajemniczych, jak Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. I chociaż każdy z nas zna ponury Introitus, pełne dramaturgii Confutatis, przepiękną Lacrimosę, to Requiem Mozarta pozostaje jednym z tych utworów, które słuchamy – albo raczej przeżywamy – wielokrotnie, a zarazem zawsze jakby po raz pierwszy. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Mykola Diadiura – dyrygent, Soliści Opery Narodowej w Kijowie, Filip Rutkowski – bas. Repertuar: Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem d-moll.



Madama Butterfly – Opera

piątek, 27 października, godz. 19:00, Opera Nova

Madama Butterfly jest pierwszą z oper Pucciniego, której akcja rozgrywa się w egzotycznym środowisku. Kompozytor podczas pracy studiował muzykę (typ melodyki, instrumentację) i obyczajowość Japonii. Tytułowa bohaterka jest najgłębiej przedstawiona pod względem psychologicznym : jako radosna pełna nadziei narzeczona, ufająca i wierna żona, zrozpaczona, porzucona kobieta, spokojna i pewna swej decyzji przed śmiercią – w każdym stanie „Pani Motyl” budzi fascynację słuchacza i dominuje na scenie.

Tragedia japońska w trzech aktach na czternaście głosów, chór i orkiestrę. Kompozytor: Giacomo Puccini. Kierownictwo muzyczne: Maciej Figas, Reżyseria: Marianne Berglof, Scenogafia: Andrey von Schlippe, Kostiumy: Christine Haller, Reżyseria świateł: Bogumił Palewicz, Przygotowanie chóru: Henryk Wierzchoń.



Sklep z facetami

piątek, 27 października, godz. 19:00, Hangar Kultury, ul. Piwnika-Ponurego 10

Marzenę w dniu urodzin zostawia wieloletni partner. Jej świat ległby w gruzach gdyby nie zwariowana młodsza siostra, która ją zabiera do „Sklepu z facetami”. Komedia teatralna lepsza od kabaretu. Obsada: Patrycja Szczepanowska, Katarzyna Chorzępa/Sonia Jachymiak, Marcin Piętowski/Piotr Wątroba.



Zwidy, Lucas Flint i Kryowake – koncert

piątek, 27 października, godz. 19:00, Zakład? Klubokawiarrnia, ul. Gimnazjalna 8/1C

Zwidy ruszają w jesienną trasę. Będzie smutno i deszczowo, czyli najlepiej.

Zwidy, czyli warszawscy przodownicy emo na trasie promującej nową płytę „Nigdy nie będę taki, jak bym chciał”. Matematyczne rytmy i ładne piosenki o godzeniu się z porażką i beznadzieją. 6 lat na scenie, koncerty z uznanymi zagranicznymi gwiazdami i mnóstwo przygód na koncie. Lucas Flint to łódzki projekt DIY Piotrka Krzemińskiego. Jego twórczość jest delikatnym tańcem między gatunkami takimi jak bedroom pop, lo-fi jazz i psychedelic R&B. Zestawienie brzmienia gitary i syntezatorów, tworzy lekkie, chilloutowe, otulające refleksyjną atmosferą dźwięki.

Na koncertach Piotrkowi towarzyszy Kryowake, czyli Jędrzej Kołecki - multiinstrumentalista i artysta audiowizualny związany z bydgoską sceną muzyczną.



Vito Bambino – pracownia

piątek, 27 października, godz. 20:00, Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

Vito Bambino wyruszy w klubową trasę koncertową. 28 kwietnia ukaże się drugi solowy album lidera zespołu Bitamina w wydawany w Def Jam Recordings Polska. Płytę Pracownia zapowiada m.in. singiel Etna, który ma już ponad 1,5 miliona odtworzeń w serwisie Spotify, a teledysk obejrzano ponad milion razy. Fani będą mogli posłuchać materiału z płyty na żywo podczas jesiennej trasy koncertowej, która dotrze do 17 polskich miast.



Bitwa Jazzowa – 21 Bydgoszcz Jazz Festival

piątek, 27 października, godz. 20:00, Eljazz, ul. Kręta 3

Halicki Sextet – grupa bydgoskich i łódzkich muzyków jazzowych założona w 2022 roku w Bydgoszczy z założeniem występu charytatywnego. Charakter muzyki zespołu opiera się na założeniach jazzu ale kompozycje oraz indywidualny styl każdego z muzyków pozwolił na korespondencję z różnymi gatunkami muzycznymi jak Jazz Rock czy Drum&Bass. Interpretacje napisanych kompozycji to pewnego rodzaju zabawa gatunkami. To zabawa dźwiękiem, frazą, artykulacją i mistrzowskimi popisami we współpracy z instrumentami.



Targi terrarystyczne

sobota i niedziela, 28-29 października, godz. 10:00, SISU Arena, ul. Toruńska 59

Podczas targów będzie można podziwiać niezwykłe okazy zwierząt z odległych zakątków świata. Targi to okazja do spotkania miłośników ptaszników, jaszczurek, mięczaków, żółwi, pajęczaków, węży, skorpionów, gekonów, kameleonów, modliszek czy chrząszczy. Organizatorzy zapraszają zaciekawionych bogactwem natury, lubiących dreszczyk emocji – lub po prostu – wszystkich tych, którzy od sierści wolą łuski.



Giełda minerałów i nie tylko

sobota i niedziela, 28-29 października, godz. 10:00, SISU Arena, ul. Toruńska 59

Zostaną zaprezentowane minerały i kamienie szlachetne, będzie można nabyć ręcznie wykonaną biżuterię.



Bydgoszcz na orientację

sobota, 28 października, godz. 10:00, park Myślęcinek

Kolejny cykl „Bydgoszcz na Orientację” 2023/2024. Organizatorzy gwarantują, że i w tym sezonie nie zabraknie wrażeń. Na inaugurację zapraszają w sobotę 28 października do Myślęcinka. Na uczestników czekają las, przygoda i mapa. Wystartować można na 3 trasach, indywidualnie bądź w grupie. Po starcie ostatniego zawodnika na trasę krótką wyruszy grupa z przewodnikiem, gdyby ktoś nie czuł się na siłach.



Ogólnopolskie seminarium z historii farmacji

sobota, 28 października, godz. 10:00, Apteka pod Łabędziem, ul. Gdańska 5

Powstanie zielarstwa i ziołolecznictwa wiązało się z pierwszymi praktykami leczniczymi podejmowanymi jeszcze w okresie prehistorycznym. Wiedza i praktyka w zakresie sposobów pozyskiwania i przechowywania surowców roślinnych poprzedzała zawsze zastosowanie pochodzących z nich leków oraz próby zrozumienia mechanizmów ich działania. Lekarstwa takie stanowiły jeden z filarów dawnych praktyk terapeutycznych. W XIX wieku, dzięki postępom fitochemii, wyodrębniono alkaloidy i opisano ich działanie. Opracowano i upowszechniono przy tym także techniki syntezy chemicznej, co zapoczątkowało odwrót od leków roślinnych. Celem seminarium jest m.in. próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach: Rozwój standardów zielarskich, Ewolucja metod pozyskiwania surowców i wytwarzania leków roślinnych, Rośliny w etnofarmacji (lecznictwie ludowym), Ewolucja postaci i sposobów zażywania leków roślinnych, Leki roślinne w dawnym dyskursie medycznym, Współczesna fitoterapia.



ESK: Wspólnie o kulturze

sobota, 28 października, godz. 11:00, Młyny Rothera

Organizatorzy zapraszają osoby zaangażowane w życie miasta, korzystające z oferty kulturalnej, a także tworzące tę ofertę. Podczas spotkania każda osoba będzie mogła zaproponować ważny dla niej temat do dyskusji. Już teraz warto się nad nim zastanowić i przyjść z propozycją.

Pretekstem do spotkania jest start Bydgoszczy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Młyny Rothera opracowały aplikację, a w niej – program roku obchodów, który dotyka wielu ważnych spraw dla miasta.



Lotosy na papierze – warsztaty

sobota, 28 października, godz. 11:00, Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20

Warsztat skierowany jest do osób dorosłych i początkujących w zakresie wyszywania. W czasie spotkania będzie można wyszywać geometryczny wzór lotosu na papierze. Spotkanie rozpocznie się od krótkiej rozmowy na temat wystawy i lotosowego wzoru. Potem przejdzie się do wprowadzenia do techniki wyszywania na papierze. Następnie uczestnicy wykonają pierwsze próby, po czym przejdą do pracy z materiałem docelowym. Będą pracować cierpliwie i nieśpiesznie. Galeria proponuje, żeby rezultat prac pozostał w niej do końca wystawy.



Recyklingowe grzybobranie

sobota, 28 października, godz. 11:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39

Jesień to czas, kiedy lasy ukazują swoją magię, a grzyby zaczynają wychodzić z ukrycia! Prawdziwki, muchomorki, kurki, i maślaczki to nie tylko fascynujące stworzenia, ale także znak, że jesień jest w pełni. Na podstawie książki „Grzyby: dziwne fakty z życia grzybów, o których nie mieliście pojęcia” autorstwa Asi Gwis i Liliany Fabisińskiej organizatorzy zaprezentują, jak za pomocą prostych materiałów recyklingowych stworzyć urocze grzyby. Zostaną wykorzystane gałązki, mech, wytłoczek na jajka i mnóstwo wyobraźni, aby stworzyć niejadalne, ale wyjątkowo urocze grzybkowe podobizny.



Tajemnice Filharmonii

sobota, 28 października, godz. 11:00, Filharmonia Pomorska

Wykład plenerowy dr Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej z cyklu: Tematyczne Spacery Historyczne. Prelegentka uraczy Uczestników barwną opowieścią o historii Filharmonii Pomorskiej. Chodząc korytarzami, zaglądając do saloników, pokoju dyrygentów, sali prób, sali kameralnej, zatrzymując się w foyer oraz parku, opowie o meandrach funkcjonowania tej instytucji w okresie dyrekcji Andrzeja Szwalbego. Rzecz będzie o niezwykłych pomysłach związanych z zespołami muzycznymi działającymi w Filharmonii, o fascynującym, nowo odkrywanym i specjalnie skomponowanym dla FP repertuarze.



Otwarcie bydgoskiej drogi św. Jakuba

sobota, 28 października, godz. 11:00, Bazylika Mniejsza pw. św. Wincentego á Paulo, al. Ossolińskich 2

Droga Bydgoska jest częścią największego w Europie szlaku pielgrzymkowego prowadzącego do Santiago de Compostella w Hiszpanii. To tam został pochowany święty Jakub, jeden z apostołów Chrystusa. Droga Bydgoska przebiega od Bydgoszczy, przez Brzozę, Lubostroń, Barcin i Pakość aż do Mogilna. W Mogilnie łączy się z Drogą Wielkopolską prowadzącą dalej do granicy z Niemcami, a docelowo właśnie do Santiago. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Program uroczystości: Msza święta w Bazylice, Poświęcenie figury św. Jakuba, Otwarcie drogi i modlitwa za pielgrzymów przed kościołem, Konferencja o Camino w Auli Krzyża, Indywidualne wyjście na szlak.



Berek, czyli upiór w moherze

sobota, 28 października, godz. 15:30, Filharmonia Pomorska

Pani Anna tak żarliwie angażuje się w życie swojej córki, że ta odwraca się od niej. Rozczarowana bohaterka za wszystko obwinia swojego sąsiada – Pawła, w którym upatruje przyczynę wszystkich jej problemów. Zwariowana karuzela zdarzeń sprawi, że bohaterowie zmienią swoje podejście do świata i siebie nawzajem. W rolach głównych wystąpią Ewa Kasprzyk i Antoni Pawlicki.



Bajki dla niegrzecznych dzieci

sobota, 28 października, godz. 16:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

Sztuka ma dwoje pomysłodawców: Szymona Jachimka oraz Justynę Zar, odpowiadającą również za reżyserię. Wydarzenia rozgrywają się jednej nocy. Leokadia gości w swoim domu pełnym tajemnic Kaję, Leo, Maję i Kubę. Ich rodzice wybrali się na wesele, zostawiając pociechy pod opieką cioci. Dzieci walczące ze snem postanawiają zgłębić zakamarki strychu, na którym znajdują niezwykłą książkę. Jest to „Złota różdżka. Bajki dla niegrzecznych dzieci” Heinricha Hoffmanna, która zabiera je w podróż pełną śmiechu, strachu i niespodzianek.



Folkowa jesień

sobota, 28 października, godz. 18:00, Over the Under Pub, ul. Dworcowa 51

Wspólna zabawa w klimatach irlandzko-balfolkowych. Zespół z Torunia wykona wspaniałe pieśni irlandzkie oraz zagra utwory z tradycyjnych zabaw tanecznych zwanych ceili. Dla chętnych przed potańcówką odbędą się krótkie warsztaty, które umożliwią wszystkim oswojenie się z tańcami.

Klimaty balfolkowe tworzą niesamowitą atmosferę wspólnej zabawy. Duża część tańców jest wyjątkowo prosta do nauczenia się dla osób początkujących, a jednocześnie pozostawia ogromne pole do interpretacji i wplatania figur zapożyczonych z innych tańców. Ceili natomiast jest tradycyjną zabawą irlandzką/szkocką, gdzie tańce (najczęściej setowe) wykonuje się do muzyki z tych regionów. Niektóre z nich często pojawiają się na potańcówach balfolkowych, np: „Koło Cyrkasyjskie”.



Krzysztof Jurkiewicz i Jarosław Medyński – koncert

sobota, 28 października, godz. 18:00, Barka „Lemara”, przy Rybim Rynku

Koncert duetu Krzysztof Jurkiewicz i Jarosław Medyński. W programie piosenki Słodkiego Całusa od Buby, piosenki z płyty „Krzysztof Jurkiewicz-Listopad” i kilka premier z szykowanej właśnie nowej płyty.



Maraton kabaretowy HuMore Show 2023

sobota, 28 października, godz. 19:00, Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59

HuMore Show to absolutny top polskiego kabaretu. Podczas tegorocznej edycji bazującej na polsatowskim cyklu „Młodzi i Moralni”, na scenie wystąpią Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Zdolni i Skromni i Igor Kwiatkowski. Wystąpią: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Igor Kwiatkowski, Kabaret Zdolni i Skromni, Andrzej Kozłowski, Gwiazda z Zagranicy.



Frymark Bydgoski

niedziela, 29 października, godz. 10:00, plac i parter Bydgoskiego Centrum Finansowego

Frymark to cykliczny jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem – odbywa się w każdą niedzielę w samym centrum Bydgoszczy na placu przed Bydgoskim Centrum Finansowym w Bydgoszczy. Tam można skorzystać z licznych degustacji, pobawić się smakiem, odkryć nowe produkty i upodobania swoich kubków smakowych oraz zrobić zakupy u lokalnych gospodarzy i twórców.



Muzyczne igraszki

niedziela, 29 października, godz. 11:00, Hangar Kultury, ul. Piwnika-Ponurego 10

Drugi koncert z cyklu Muzyczne Igraszki. Podczas koncertu będzie można przenieść się do Akademii Pana Kleksa, bawiąc się przy znanych utworach takich jak m.in. „Witajcie w naszej bajce” czy „Na Wyspach Bergamutach”. Pojawi się też utwór z najnowszej ekranizacji – „Jestem Twoją bajką”. Koncert trwa około godziny.



Strasznie dobre ciasteczka – warsztaty

niedziela, 29 października, godz. 11:00, Zakładka, ul. Gdańska 5

Koniec października to czas dyni, świeczek, oryginalnych ozdób i witania jesieni – głównie w kuchni. Organizatorzy zapraszają na warsztaty dedykowane dzieciom do lat 8 – rodzice też mile widziani. Podczas gdy dorośli będą mogli napić się kawy od Audun Coffee, dzieci dowiedzą się, jak przygotować ciasto na Strasznie dobre ciasteczka. Dzieci przejdą przez wszystkie etapy: od przygotowania ciasta, wyrabiania i lepienia ciastek, przez pieczenie i kończąc na ozdabianiu.



Warsztaty kuchni gruzińskiej

niedziela, 29 października, godz. 12:00, Młyny Rothera

Gruzja to kraj nieoczywisty, pełen kontrastów i różnorodności. Przyciąga bogactwem przyrodniczym i kulturowym, kolorami oraz smakami. Zapach chaczapuri, lobio czy chinkali unosi się w powietrzu w każdym zakątku tego kraju. Uczestnicy nauczą się jak zrobić chaczapuri – tradycyjny placek nadziewany serem, orzechowy sos bażi, który odmienia różne potrawy oraz gruzińskie przystawki, bez których nikt w Gruzji nie zasiada do stołu. Nie zabraknie również krótkiej lekcji języka gruzińskiego. Zajęcia są bezpłatne.



Bydgoska strefa gier bez prądu vol. 24

niedziela, 29 października, godz. 12:30, Młyny Rothera

Organizatorzy planują baloniki, ciacho, kawę i super rozgrywki – czyli, jak zawsze na stołach będą planszówki, sesje RPG i oczywiście Liga – Kaskada od Lucky Duck, oraz turniej od wydawcy. Spotkanie przy grach to również szansa na poznanie pozytywnych ludzi. Uczestnicy mogą sami przynieść swoje ulubione tytuły.



Alicja w krainie czarów

niedziela, 29 października, godz. 17:00, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

Zaskakujące losy dziewczynki w świecie wyobraźni malowane piaskiem, światłem, na wodzie z pokazami speed painting, w połączeniu z grą aktorów i akrobacjami. Teatr Piasku zwyciężczyni „Mam Talent” Tetiany Galitsyny zaprasza na niecodzienny spektakl „Alicja w Krainie Czarów”.



Śladami nekropolii Fordonu

niedziela, 29 października, godz. 17:00, Rynek w Starym Fordonie

Spacer „Śladami istniejących i zapomnianych nekropolii Fordonu” rozpocznie się na Rynku, skąd uczestnicy wyruszą na trzy nekropolie przy ulicy Cechowej św. Jana, ewangelicką i więzienną. Kolejnymi punktami będą cmentarze św. Mikołaja i żydowski przy Kasztelańskiej i Samotnej. W ubiegłym roku przedłużono trasę wycieczki do nekropolii ewangelickiej na Pałczu. Jeżeli znajdą się chętni to również w tym roku sytuacja się powtórzy. Podczas spaceru przewodnik opowie o zwyczajach i tradycjach pogrzebowych katolików, ewangelików i żydów. Nie zostanie pominięta historia menonitów. Wstęp wolny. Nie obowiązują zapisy. Można zabrać ze sobą znicze.



Voo Voo – koncert

niedziela, 29 października, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Niezliczona ilość koncertów, 40 nagranych albumów studyjnych, współpraca z gwiazdami światowego formatu. To będą wieczory oparte na drobiazgowym doborze kompozycji zawartych na albumie „Nabroiło się” (2021). Na tej płycie Wojtek Waglewski zdołał podsumować historię grupy, jej najważniejsze momenty i najbardziej udane eksperymenty, od których zespół nigdy nie stronił.

Voo Voo od zawsze wymykał się łatwym definicjom.



Kult – koncert

niedziela, 29 października, godz. 20:00, Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

Obecny skład Kultu: Kazik Staszewski – wokal, Wojciech Jabłoński – gitara, Piotr Morawiec – gitara, Ireneusz Wereński – bas, Tomasz Goehs – perkusja, Konrad Wantrych – klawisze, Janusz Zdunek – trąbka, Mariusz Godzina – saksofony, Jarosław Ważny – puzon.



TORUŃ



Autodafe – otwarcie wystawy

piątek, 27 października, godz. 18:00, Galeria Sztuki Wozownia, ul. Ducha Świętego 6

Twórczość Agaty Burnat prezentowana na wystawie Autodafe skupia się na wizerunkach kobiet. Kobiet, ponieważ mimo ich bliźniaczego podobieństwa do autorki, jej obrazy nie są autoportretami. Żeńskie postacie funkcjonują na nich symbolicznie. Mogą oznaczać chaos, piękno czy antropomorficzne ognisko wspomnień, doświadczeń, snów i emocji. Artystka, nie chcąc tworzyć własnych alegorii, wzbrania się przed dekodowaniem symboliki zawartej w jej twórczości, a także pozostawia ją nieodgadnioną jako pole dla wyobraźni i wrażliwości odbiorców.



Błażej Krajewski „Mustang” – Stand-up

piątek, 27 października, godz. 19:00, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od nowa”, ul. Gagarina 37a

Bydgoski komik znany z opowiadania historii z rodzinnego miasta. Przez lata parał się wieloma zawodami (głównie miłosnymi). Komediowe doświadczenie zbierał pracując jako cieć, stolarz czy sprzedawca ubezpieczeń. Na scenie wyróżnia się przede wszystkim świetnym talentem lektorskim i doskonale naśladuje głosy postaci znanych ze świata popkultury.



Koncert „The best of Tina”

piątek, 27 października, godz. 19:00, CKK Jordanki

Tornado. Skarb. Nie było wcześniej nikogo takiego jak Tina Turner. Muzyka gwiazdy zachwycała fanów na całym świecie, a jej występy na żywo przyciągały tłumy, które przepełniały hale koncertowe. Artystki już z nami nie ma, jednak jej utwory pozostaną wiecznie żywe i wciąż mogą zachwycać.



Closterkeller – 35-lecie

piątek, 27 października, godz. 20:00, Dwa Światy, ul. Ducha Świętego 10/12

35 lat nieprzerwanej działalności jest dla zespołu rockowego olbrzymim osiągnięciem. A zwłaszcza gdy w swym tworzeniu oraz wykonaniach koncertowych muzycy nie tracą werwy, jaką mieli w początkach swojej działalności. O tym, jak piękną prawdą jest, to w wypadku Closterkeller, przekona się każdy, kto odwiedzi jeden z jubileuszowych koncertów, na ich jesiennej trasie.



Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams

sobota, 28 października, godz. 19:00, Arena Toruń, ul. gen. Bema 73/89

Spektakularne wydarzenie, łączące muzykę najsłynniejszych kompozytorów globu. Znakomici artyści z całego świata - orkiestra symfoniczna, chór oraz soliści stworzą zjawiskową atmosferę, która przeniesie widzów w niezwykły, filmowy świat. Uczestnicy usłyszą największe utwory filmowe stworzone przez wybitne postaci: Hansa Zimmera, Ennio Morricone i Johna Williamsa.



„I’m singing in the rain”

niedziela, 29 października, godz. 15:00, CKK Jordanki

Jak wiadomo - piosenka jest dobra na wszystko, dlatego na jesienną pluchę organizatorzy polecają wspólny śpiew. Wszystkie dzieci, które nie boją się deszczu, mogą czuć się zaproszone na muzyczny spacer po sadzie i ogrodzie, czyli koncert złożony z wielu dziecięcych warzywno-owocowych piosenek. Wystąpią: wąsaty ogórek, ruda marchewka, roztańczone jabłuszko i gruszka, dzieci odwiedzi nawet banan.



„Muzyka z horrorów i filmów grozy”

niedziela, 29 października, godz. 17:00, CKK Jordanki



Koncert dostarczy niezapomnianych wrażeń wszystkim miłośnikom kina grozy i horroru pełnego mrocznych tajemnic, przerażających potworów z innego wymiaru i gęstej jak mgła atmosfery spowijającej samotne domy na wzgórzach. Wystąpią: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Krzysztof Dobosiewicz – dyrygent. W programie: muzyka z filmów: Psychoza, Miasteczko Twin Peaks, Co kryje prawda, Łowca wampirów, Kobieta w czerni, Egzorcysta, Dracula, Hellboy, Psychopata, Wyspa tajemnic, Oczy szeroko zamknięte, Obcy, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Zawrót głowy.





GRUDZIĄDZ



ABBA symfonicznie – koncert

piątek, 27 października, godz. 19.00, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1

Tego wieczoru na scenie wystąpi ponad 50 osób: chór, balet, orkiestra i soliści. Zabrzmią przeboje Abby, ale także Boney-M, Modern Talking, Al Bano i Romina Power.



An Dreo e Karina – koncert

piątek, 27 października, godz. 19.30, klub Akcent, ul. Józefa Wybickiego 38

W repertuarze włoskie przeboje: „Felicita”, „Volare”, „Ci Sara”, „Sempre Sempre”, „Sharazan”, „Liberta”, „Tu Soltanto Tu”, „Ti amo” i inne miłosne włoskie hity.



„Uczycie nas, jak suknie się podnosi” – spektakl



sobota, 28 października, godz. 19.00, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1

Spektakl Teatru KTO z Krakowa to interpretacją dzieł niemieckich twórców lat 20. XX wieku. „W zestawieniu z muzyką na żywo w towarzystwie skrzypiec, kontrabasu, pianina i akordeonu ponadczasowy duet Brecht & Weill urzeka publiczność swoją uniwersalnością w tradycyjnej formie” – czytamy w opisie spektaklu.



David Olesh: spektakl iluzjonistyczny „Black Heart”

sobota, 28 października, godz. 19.00, klub Akcent, ul. Józefa Wybickiego 38

Spektakl iluzjonistyczny dla widzów powyżej 12. roku życia.



Vito Bambino – koncert

niedziela, 29 października, godz. 19.00, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1





INOWROCŁAW



„Jak dbać o serce – rola diety w chorobach układu krążenia”

27 października, piątek, godz. 15, Saloniku Literacko-Artystyczny





Poklatkowa wyprawa biegunowa! – warsztaty animacji

27 października, piątek, godz. 16.00, Biblioteka Miejska – Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”







Warsztatach animacji poklatkowej z wykorzystaniem iPad’ów adresowane do uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej! Efektem warsztatów będzie edukacyjny film poklatkowy o polskim badaczu – Henryku Arctowskim! Zajęcia poprowadzi Łukasz Wiese, obowiązują zapisy: (52) 352 72 37.



Kabaret Czesuaf, „Bez przesady!”

27 października, piątek, Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16







Bambolino – widowisko dla dzieci

29 października, niedziela, godz. 13.00, Teatr Miejski , plac Klasztorny 2

Aktorzy przebrani za zwierzęta zaprezentują pokaz cyrkowy. „Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku” – przekazują organizatorzy.



WŁOCŁAWEK



„50 na 50, czyli 50 zabytków na 50 lat Muzeum Historii Włocławka”

27 października, piątek, godz. 17.00, Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19

Ósme z serii dziesięciu spotkań historycznych przygotowanych z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Historii Włocławka. W trakcie każdego pracownicy prezentują pięć wybranych artefaktów ze zbiorów muzeum. Tym razem przedstawione zostaną: opaska na rękaw z napisem „Milicja” należąca do członka Milicji Obywatelskiej miasta Włocławka z lat 1914–1916, mapa „Włocławek. Ogólny Plan Regulacyjny i Zabudowania Miasta” autorstwa architekta Kazimierza Saskiego z 1924 r., album fotograficzny korpusu oficerskiego 14. Pułku Piechoty powstały w 1931 r., fragmenty niemieckiego samolotu zwiadowczego typu Henschel „He-126” zestrzelonego we wrześniu 1939 r. oraz tablica inskrypcyjna z pomnika Juliana Marchlewskiego z lat 70. XX wieku.

Wstęp 5 złotych.





Festiwal Appassionato – Akademia Melomana

28 października, sobota, godz. 16.00, sala kameralna w Centrum Kultury Browar B, ul. Łęgska 28







Cykl zajęć na temat muzyki klasycznej adresowany do osób powyżej 50. roku życia. Spotkania odbędą się 28.10, 04.11, 05.11, 14.11. „Uczestnicy Akademii zdobędą cenną wiedzę z zakresu muzyki, rozwiną swą estetyczną wrażliwość oraz będą mogli zrelaksować się podczas wprowadzenia do ćwiczeń muzykoterapeutycznych. Dodatkowo przewidziany jest słodki poczęstunek – zapowiadają organizatorzy. Wstęp bezpłatny, obowiązują jednak zapisy pod numerem 794 451 208 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–18:00) lub drogą mailową: fundacja.aulos@gmail.com



ŚWIECIE



Maraton Piosenki Osobistej

27–28 października, piątek–sobota, Centrum Kultury w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139

W programie 40. edycji festiwalu koncert Darii ze Śląska, Olędzkiej, finalistów Konkursu Piosenki Osobistej oraz wernisaż prac Jagody Jaworskiej. Więcej na stronie https://www.oksir.eu/.



CHEŁMNO



„Pomorze i Przyjaciele” – koncert

28 października, sobota, godz. 17.00, kinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23

Wystąpią Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” wraz ze Stowarzyszeniem Popierania Kultury Ludowej „Młody Toruń”. Zespoły zaprezentują polskie tańce narodowe oraz tańce wybranych regionów Polski.



ŻNIN



Wernisaż wystawy fotograficznej Anny Sawali-Smoter „Przyroda AniOkiem”

27 października, piątek, godz. o 18.00, Cukrownia Żnin, ul. Janickiego 1