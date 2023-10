Gmach otwarty, czas na transport akt. Przeprowadzka Archiwum Państwowego

2023-10-23, 16:25 Tatiana Adonis/Redakcja

Nowe Archiwum Państwowe w Bydgoszczy/fot. nadesłane, archiwum

Po otwarciu nowej siedziby czas na przeniesie zbiorów. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy rozpoczyna przeprowadzkę swoich zasobów do nowego gmachu przy ul. Karłowicza.

Wkrótce swoje miejsce znajdą tam dokumenty i materiały archiwalne, które obecnie przechowywane są przy ul. Dworcowej i Wiślanej. – Z przenosinami ruszamy od poniedziałku – mówił Eugeniusz Borodij, dyrektor placówki.



– Liczymy, że do połowy roku powinno nam się udać przeprowadzić w większości. To zależy od tego, jak będą przyjezdne ulice w Bydgoszczy i oczywiście od pewnego tempa robót, ponieważ nie należy zapominać, że mamy do odkażenia 4 kilometry 800 metrów akt, czyli to jest 38% naszego zasobu. To będzie trwało. Najpierw chcieliśmy przeprowadzić ulicę Dworcową, natomiast później ulicę Wiślaną – wyliczał Borodij.



Jak dodał dyrektor Archiwum Państwowego, przeprowadzka zasobów to główne, ale nie jedyne wyzwanie, przed którym stoi Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Kolejne to przetargi związane z wyposażeniem nowego obiektu w meble oraz inne fachowe rzeczy dotyczące konserwacji i reprografii, czyli sporządzania reprodukcji dokumentów, a także jak najszybsze uruchomienie pełnego funkcjonowania w nowym miejscu.



Nową siedzibę archiwum w Bydgoszczy otwarto pod koniec września. Inwestycja kosztowała około 80 milionów złotych i była finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Budynek przy ulicy Karłowicza pomieści 30 kilometrów akt – trzy razy więcej niż do tej pory. W gmachu mieści się także czytelnia, sala konferencyjna, a także sale do digitalizacji akt.