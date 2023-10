Wyszli na kebaba, skończyli zakuci w kajdanki. 21-latkowie odpowiedzą za posiadanie narkotyków

W piątek (20 października) policjanci z Białych Błot ustalili, że dwóch młodych mężczyzn z gminy może posiadać przy sobie narkotyki. Funkcjonariusze namierzyli ich w jednym z lokali gastronomicznych przy ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy. Kiedy do niego weszli, zauważyli dwóch 21-latków, którzy znani im byli z wcześniejszych spraw związanych z posiadaniem środków odurzających. Postanowili sprawdzić, czy i tym razem ich podejrzenia się potwierdzą. Podczas rozmowy mężczyźni robili się coraz bardziej nerwowi. Jeden z nich wyciągnął z kieszeni zawiniątko z kilkoma działkami marihuany, drugi uparcie twierdził, że nic przy sobie nie ma. Jego zapewnienia nie były jednak wystarczające dla białobłockich policjantów. W komisariacie okazało się, że miał on schowane pod ubraniami ponad 30 gramów zielonego suszu. To jednak nie wszystko. 21-latek w domu trzymał jeszcze kolejne kilkanaście gramów tej samej zabronionej substancji. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających. W sobotę (21 października) prokurator wobec jednego z nich zastosował policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

