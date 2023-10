Jeszcze więcej stulatków na Kujawach i Pomorzu. ZUS wypłaca im wyższe świadczenie

– W województwie kujawsko-pomorskim świadczenie honorowe z ZUS-u otrzymują 184 osoby, które mają 100 lat i więcej – zawiadamia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. – Rok temu było ich 150. Zdecydowanie częściej premię za wiek otrzymują kobiety. Panie stanowią ponad 90 procent wszystkich stulatków. W regionie 166 pań otrzymuje z ZUS-u świadczenie honorowe, panów jedynie 18. Najstarsza seniorka z naszego województwa, która otrzymuje świadczenie honorowe ma obecnie 108 lat i mieszka w Toruniu. Najstarszy mężczyzna ma 103 lata i mieszka w Bydgoszczy. Specjalny dodatek jest wypłacany bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie. Raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości.

