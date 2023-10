Toruń przygotowuje się do budowy tzw. mostu Zachodniego. Wykonawca wybrany [prezentacja]

2023-10-23, 13:08 Michał Zaręba/Redakcja

W toruńskim ratuszu podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie koncepcji nowego mostu przez Wisłę – tzw. mostu Zachodniego/fot. Michał Zaręba

W toruńskim ratuszu podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie koncepcji nowego mostu przez Wisłę – tzw. mostu Zachodniego. – Trasa ma mieć ponad 4 kilometry – powiedział prezydent Michał Zaleski.

– Patrząc na mapę Torunia, wylot tego mostu od strony północnej byłby w rejonie placu Skalskiego, a południowej część drogi zmierzałaby w kierunku węzła Nieszawka, węzła na drodze ekspresowej nr 10 – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Potencjalna długość tej trasy to 4 - 4,5 km, spodziewana długość mostu z wiaduktami to około półtora kilometra. Dwa pasy ruchu po jednym w każdą stronę, chodniki, drogi rowerowe...



– Trasa, którą wstępnie założyliśmy posiada dosyć dużo przeszkód i są to przeszkody, które będą uzgadniane na różnych poziomach administracyjnych i z różnymi urzędami. Pierwsza przeszkoda to są tereny zalewowe. W tym miejscu musimy zaproponować estakadę. Drugi obszar to jest obszar Natura 2000, czyli obszary chronione – powiedział Rafał Jagielczuk, kierownik Zespołu mostowego z firmy Sweco.



Miasto nie podaje daty rozpoczęcia budowy. Na przygotowanie dokumentacji projektanci mają 21 miesięcy. Wartość kontraktu to prawie 3 mln zł.