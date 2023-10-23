Новий міст, археологічні дослідження в Торуні, Іновроцлав - дружнє місто

2023-10-23, 12:08 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Kończą się prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą/fot. materiały ZDMiKP

Новий міст у Бидгощі готовий. Цього тижня ним почнуть їздити автомобілі, через тиждень – трамваї. Завершено археологічні дослідження в комплексі Святого Духа в Торуні. Що виявили археологи?

26 жовтня запланований в’їзд перших автомобілів на новий міст через річку Брда в Бидгощі. Також буде відкрито перехрестя на вул. Казимира Великого.

Закінчуються роботи з будівництва дороги та трамвайного переходу. Навантажувальні випробування об'єктів завершилися позитивно. Заїзд автомобілів на новий міст запланований на наступний четвер. Через тиждень – на початку листопада – відкриють для руху трамвайний міст. Це покращить доступ до Фордону та з нього, – кажуть дорожники.



Археологічні дослідження в комплексі Святого Духа в Торуні, які тривали з липня, завершилися. Археологи виявили понад 300 різноманітних артефактів, більшість із яких кераміка, а також кістки тварин та фрагменти пічної кахлі. Також вдалося встановити, що там є периметральна стінка схилу. Досі не було зрозуміло, що в цьому місці взагалі існує така стіна. Сьогодні в Торуні заплановане засідання про майбутнє археологічних відкриттів.



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