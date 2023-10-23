Новий міст, археологічні дослідження в Торуні, Іновроцлав - дружнє місто

2023-10-23, 12:08  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
Kończą się  prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą/fot. materiały ZDMiKP

Kończą się  prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą/fot. materiały ZDMiKP

Новий міст у Бидгощі готовий. Цього тижня ним почнуть їздити автомобілі, через тиждень – трамваї. Завершено археологічні дослідження в комплексі Святого Духа в Торуні. Що виявили археологи?

26 жовтня запланований в’їзд перших автомобілів на новий міст через річку Брда в Бидгощі. Також буде відкрито перехрестя на вул. Казимира Великого.
Закінчуються роботи з будівництва дороги та трамвайного переходу. Навантажувальні випробування об'єктів завершилися позитивно. Заїзд автомобілів на новий міст запланований на наступний четвер. Через тиждень – на початку листопада – відкриють для руху трамвайний міст. Це покращить доступ до Фордону та з нього, – кажуть дорожники.

Археологічні дослідження в комплексі Святого Духа в Торуні, які тривали з липня, завершилися. Археологи виявили понад 300 різноманітних артефактів, більшість із яких кераміка, а також кістки тварин та фрагменти пічної кахлі. Також вдалося встановити, що там є периметральна стінка схилу. Досі не було зрозуміло, що в цьому місці взагалі існує така стіна. Сьогодні в Торуні заплановане засідання про майбутнє археологічних відкриттів.

Іновроцлав – місце для сімейного відпочинку, яке отримало звання «Місто, дружнє до сім’ї з дітьми» в рамках Сертифікату «Польща для дітей». Отриманий титул є доказом того, що освітня, відпочинкова та рекламна діяльність, яку здійснює Іновроцлав, мотивує людей бути активними та задовольняти потреби сімей, гарантуючи оптимальні умови життя та розвитку.

Bydgoszcz

Region

Gmach otwarty, czas na transport akt. Przeprowadzka Archiwum Państwowego

Gmach otwarty, czas na transport akt. Przeprowadzka Archiwum Państwowego

2023-10-23, 16:25
Wyszli na kebaba, skończyli zakuci w kajdanki. 21-latkowie odpowiedzą za posiadanie narkotyków

Wyszli na kebaba, skończyli zakuci w kajdanki. 21-latkowie odpowiedzą za posiadanie narkotyków

2023-10-23, 15:33
Jeszcze więcej stulatków na Kujawach i Pomorzu. ZUS wypłaca im wyższe świadczenie

Jeszcze więcej stulatków na Kujawach i Pomorzu. ZUS wypłaca im wyższe świadczenie

2023-10-23, 14:49
Obchody 84. rocznicy Krwawej Niedzieli pod murem inowrocławskiego więzienia [wideo, zdjęcia]

Obchody 84. rocznicy „Krwawej Niedzieli” pod murem inowrocławskiego więzienia [wideo, zdjęcia]

2023-10-23, 13:59
Śmiertelny wypadek drogowy w gminie Mogilno. Samochód uderzył w drzewo

Śmiertelny wypadek drogowy w gminie Mogilno. Samochód uderzył w drzewo

2023-10-23, 13:43
Toruń przygotowuje się do budowy tzw. mostu Zachodniego. Wykonawca wybrany [prezentacja]

Toruń przygotowuje się do budowy tzw. mostu Zachodniego. Wykonawca wybrany [prezentacja]

2023-10-23, 13:08
Radiokonferencja z 23 października 2023 [wideo]

Radiokonferencja z 23 października 2023 [wideo]

2023-10-23, 12:00
Rolnictwo nie kończy się na polu, lecz na talerzu. Nowy kierunek na Politechnice Bydgoskiej

Rolnictwo nie kończy się na polu, lecz na talerzu. Nowy kierunek na Politechnice Bydgoskiej

2023-10-23, 11:49
PiS nie będzie totalną opozycją, ale dopilnuje wypełnienia wyborczych obietnic

PiS nie będzie totalną opozycją, ale dopilnuje wypełnienia wyborczych obietnic

2023-10-23, 11:07

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę