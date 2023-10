Nowa siłownia, elewacja i kosze. Zabytkowa sala w gastronomiku do remontu

2023-10-22, 18:19 Redakcja/Tatiana Adonis

Zachowana zostanie architektura i kolorystyka gmachu przy ul. Konarskiego, ale wnętrza przejdą gruntowną modernizację. Zabytkowa sala gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy przejdzie gruntowny remont.

- Zakres prac obejmuje przede wszystkim docieplenie obiektu, wzmocnienie konstrukcji oraz przebudowę wnętrz. Powstaną również nowe pomieszczenia m.in. siłownia – zapowiada ratuszowy portal bydgoszcz.pl. - Będzie to wiązało się z rozebraniem i wybudowaniem nowych ścian działowych. Wymienione będą także: parkiet w sali, oświetlenie, stolarka okienna i drzwiowa. Budynek otrzyma warstwę docieplającą. Elewacja odzyska dawną świetność.



Nad wszystkim czuwać będzie miejski konserwator zabytków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, dotychczasowa forma, kolorystyka, pokrycia i geometria dachu oraz gzymsów zostaną zachowane lub odtworzone na nowo, jeśli będą tego wymagały. Zamontowane zostaną też nowe kosze do koszykówki oraz słupki do siatkówki, a przed wejściem do budynku - stojaki na rowery. Obiekt będzie też lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za prace odpowiadać będzie firma Kor-Pol, inwestycja będzie kosztowała 3,25 mln zł, a wszystko ma być gotowe w połowie przyszłego roku.



Sala gimnastyczna od początku służyła szkole, którą władze pruskie zbudowały przy dzisiejszej ul. Konarskiego w latach 1882-1884. Działała tam tzw. Wyższa Szkoła dla Dziewcząt. Autorem projektu był miejski radca budowlany Wilhelm Lincke. Była to dziesięcioletnia szkoła średnia, dająca wykształcenie ogólne. Uczennice pobierały lekcje języka francuskiego, a od 1907 r. także łacińskiego. Jako typowo żeńska szkoła działała do 1939 roku. Po II wojnie światowej stała się najpierw Państwową Szkołą Spożywczą, a od 1952 roku zawodową szkołą odzieżową i gastronomiczną. W roku 1984 przekształcono placówkę w Zespół Szkół Gastronomicznych. Budynek sali gimnastycznej znajduje się po przeciwnej stronie ulicy Konarskiego niż sama szkoła.