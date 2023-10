Robią miejsce na nowe, a przy okazji pomagają szkole. Wyprzedaż garażowa w Kozielcu

2023-10-21, 20:56 Jolanta Fischer/Redakcja

Wyprzedaż garażowa w Kozielcu/fot. Jolanta Fischer

Kupują, sprzedają i pomagają... Radzie rodziców. W Szkole Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu (gm. Dobrcz) już po raz drugi zorganizowano wyprzedaż garażową. To oddolna inicjatywa rodziców, którzy chcą zintegrować mieszkańców, a przy tym pozyskać fundusze na potrzeby placówki.

Każdy mógł za drobną opłatą wystawić przedmioty, które nie są mu już potrzebne. To druga edycja tego wydarzenia – mówi pomysłodawczyni akcji, Anna Adasiak. – Widzimy o wiele więcej wystawców. Niektóre osoby, które były gośćmi poprzedniej edycji, teraz się wystawiają – relacjonuje.



Co można sprzedać? – Wszystko to, co mamy na strychach, w garażach czy w szafach, w myśl „kiedyś moje, teraz twoje”. Jest to też inicjatywa społeczna – możemy się spotkać przy kawie, mamy ciasta robione przez rodziców, można sobie poplotkować i może wymienić się towarem – opisuje Anna Adasiak.



– Mamy zabawki, ciuchy, buty, torebki, można coś sprzedać, pozyskać miejsce u siebie – mówią uczestnicy. – Trzeba zrobić miejsce na nowe – wskazują.



Pieniądze, które udało się zebrać, zostaną przeznaczone m.in. na nagrody dla wyróżniających się uczniów czy budowę ogrodzenia.