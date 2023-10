Mundur fascynuje i starszych, i młodszych. Wojskowe Drzwi Otwarte we Włocławku

2023-10-21, 17:21 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławski piknik wojskowy to element akcji Ministerstwa Obrony Narodowej, promującej armię jako dobre miejsce kariery i pracy/fot. Marek Ledwosiński

Opancerzone transportery, samobieżne armaty, terenowe motocykle i quady, cyfrowa strzelnica, występ orkiestry wojskowej – i, oczywiście, kotły z grochówką. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku zaprosiła na Wojskowe Drzwi Otwarte.

Plac uczelniany przy ul. Energetyków wypełnił się sprzętem wojskowym, który przyciągał i mężczyzn, i małych chłopców. Co im się tu najbardziej podobało? – Najbardziej samochody, motocykle, quady, fajnie jest atmosfera, jedzenie – wszystko jest ok – mówił jeden z młodych uczestników. – Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji. Też chcę kiedyś wstąpić do wojska, za bratem – dodał inny.



