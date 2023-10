W niedzielę finał Triady Kopernikańskiej. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu!

2023-10-21, 18:55 Redakcja

W pierwszym biegu z cyklu Triady Kopernikańskiej wzięło udział ponad 900 osób/fot. mat. organizatorów, archiwum

W Toruniu 22 października odbędzie się finał Triady Kopernikańskiej, czyli cyklu biegów upamiętniających 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. To jubileuszowa, 40. edycja Maratonu Toruńskiego, połączona z biegami na 5 km i półmaratonem. W związku z imprezą, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do ok. 15.00.

Biegacze na dystansie 5 km i półmaratonu wystartują o 8:30 sprzed centrum handlowego Toruń Plaza, z kolei maratończycy rozpoczną zmagania o 9:00 przy pomniku Kopernika.



Trasa maratonu: start pomniku Kopernika. Uczestnicy poruszać się będą ul. Różaną, Piekary, Kopernika. Z ul. Kopernika wbiegną na ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Jana Pawła

II. Ze ścieżki rowerowej wbiegną na jezdnię ul. Ślimak Getyński, Bulwar Filadelfijski, Popiełuszki, Rybaki, Popiełuszki, Bydgoską, Szosą Bydgoską - ulice te zostaną wyłączone całkowicie z ruchu drogowego. Na wysokości firmy Suder&Suder uczestnicy maratonu wbiegną na ścieżkę rowerową, którą dobiegną do Motoareny. Na wysokości Motoareny przebiegną przez ul. Szosę Bydgoską na ul. Pera Jonssona. Z ul. Pera Jonssona uczestnicy maratonu ścieżką rowerową wzdłuż ul. Łukasiewicza pobiegną w kierunku Przysieka. W Przysieku poruszać się będą wzdłuż ulicy Jaśminowej ścieżką rowerową, a następnie skręcą w ulicę Słoneczną oraz Długą. Z ul. Długiej uczestnicy maratonu wbiegną na ścieżkę rowerową do Górska, a tam drogą powiatową w kierunku Zamku Bierzgłowskiego. Stamtąd ścieżką rowerową do drogi na Barbarkę. Droga, która prowadzi na Barbarkę, zostanie wyłączona z ruchu. Z Barbarki uczestnicy maratonu pobiegną ścieżką rowerową w kierunku mety na Motoarenie.



Trasa biegu na 5 kilometrów: start uczestników nastąpi na ul. Szosa Okrężna przy Centrum Handlowym Plaza. Na ul. Szosa Okrężna na odcinku pomiędzy ul. Łukasiewicza a ul. Szosa Bydgoska na jezdni zachodniej ruch odbywać się będzie bez zmian. Na czas

zbiórki uczestników do momentu startu nie będzie możliwy wjazd i wyjazd z CH Plaza tj. od. g. 7.00-9.00. Uczestnicy biegu po starcie kierować się będą do ul. Łukasiewicza i Pera Jonssona (ulice wyłączone z ruchu). Po pokonaniu wyznaczonej trasy, uczestnicy zakończą bieg na terenie Motoareny.



Trasa półmaratonu: start nastąpi z Motoareny. Z ul. Łukasiewicza i Pera Jonssona uczestnicy półmaratonu kierować się będą na ścieżkę rowerową w kierunku Przysieka. W Przysieku poruszać się będą wzdłuż ulicy Leśnej aż do ul. Borowikowej. Biegacze poruszać się będą po jezdni. Drogą leśną dobiegną w kierunku Nadleśnictwa Olek, a tam na wysokości drogi wojewódzkiej wbiegną na ścieżkę rowerową w kierunku Barbarki. Droga, która prowadzi na Barbarkę zostanie wyłączona z ruchu. Z Barbarki uczestnicy maratonu biec będą w kierunku mety ścieżką rowerową.