We Włocławku ślubowali wierność Rzeczpospolitej. WOT ma 150 nowych żołnierzy

Uroczystość złożenia przysięgi przez nowych żołnierzy WOT odbyła się na Zielonym Rynku we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński

Wielkie święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – 150 żołnierzy złożyło we Włocławku przysięgę wojskową. To zwieńczenie 16-dniowego szkolenia i egzaminu praktycznego, które odbyły się w Grupie koło Grudziądza.

Przyszli żołnierze WOT uczyli się m.in podstaw strzelectwa, terenoznawstwa, taktyki, walki wręcz i pierwszej pomocy. – Szkolenie podstawowe było intensywne i ciekawe. Dla wielu osób były to nowe rzeczy – tak opisuje przebieg kursu szer. Hubert. – Jeżeli ktoś czegoś takiego nigdy w życiu nie robił, to było to na pewno nieco trudniejsze, ale liczba powtórzeń i czas spędzony na zajęciach teoretycznych i praktycznych umożliwiły wszystkim opanować wszystkie zagadnienia.



Wśród nowych terytorialsów jest kilkadziesiąt kobiet. Co skłoniło je do podjęcia służby wojskowej? – Być może chęć pokazania, że nasza druga nie jest aż taka delikatna, jest silna, zdecydowana, co nie znaczy, że bardzo agresywna w negatywnym sensie. Na pewno też możemy wiele zrobić, wiele pomóc – mówi jedna z żołnierek.



W pięcioletniej historii funkcjonowania 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej to 31. przysięga. Kolejne szkolenie rozpocznie się w grudniu, będzie kontynuowane w trakcie ferii zimowych.



Uroczystość odbyła się na Zielonym Rynku we Włocławku. Z tego powodu sam Zielony Rynek i kilka przyległych ulic jest zamkniętych dla ruchu, do ok. godz. 17.00.