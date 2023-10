Prezydent Duda: z radością obserwuję rozwój Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

2023-10-21, 14:08 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Rozpoczęcie roku akademickiego w toruńskiej AKSiM/fot. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Facebook

– Uczelnia oferuje gruntowne i wszechstronne wykształcenie, oparte na dziedzictwie kultury chrześcijańskiej – napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w toruńskiej AKSiM.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w sobotę (21 października) zainaugurowała 23. rok akademicki. Prezydenta reprezentowała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.



– Czcigodnemu gronu profesorskiemu gratuluję rosnącego dorobku naukowego i coraz liczniejszych z każdym rokiem absolwentów. Z radością obserwuję systematyczny rozwój AKSiM. Gratuluję wspaniałych dokonań ojcu rektorowi – założycielowi Tadeuszowi Rydzykowi i rektorowi o. Zdzisławowi Klafce oraz kadrze dydaktycznej, której wiedza i zaangażowanie przyczyniają się do sukcesu toruńskiej uczelni – podkreślił prezydent w liście, który odczytała Ignaczak-Bandych. – Serdecznie pozdrawiam także studentów Akademii. Podjęli państwo naukę w uczelni, która oferuje gruntowne i wszechstronne wykształcenie oparte na dziedzictwie kultury chrześcijańskiej.



Andrzej Duda zwrócił uwagę, że celem edukacji w AKSiM jest poznawanie prawdy i rozwijanie umiejętności, a zarazem formowanie postaw patriotycznych, których wzorce, często heroiczne przedstawia sąsiednie, nowo otwarte Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II.



– Studia w tym miejscu nie ograniczają się do zgłębiania wiedzy z wybranej dziedziny, lecz służą całościowemu rozwojowi osobowości w jej wymiarach intelektualnym i duchowym. Jasno wskazuje to przytoczona w herbie uczelni maksyma „Fides, Ratio et Patria” (wiara, rozum i ojczyzna). To najwyższe wartości, które wyznaczają etos toruńskiej społeczności akademickiej i zobowiązują do podejmowania wysiłków służących dobru wspólnemu na polu zawodowym, naukowym, społecznym i obywatelskim, a także religijnym – zaznaczył prezydent.



Andrzej Duda życzył społeczności AKSiM odwagi w dążeniu do prawdy oraz pomyślności w realizowaniu zamierzeń badawczych, edukacyjnych i osobistych.



Okolicznościowe listy w związku z inauguracją roku akademickiego przesłali również premier Mateusz Morawiecki oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.