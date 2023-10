Badania są bezpłatne, pozwalają wyprzedzić chorobę. „Biała sobota” w Centrum Onkologii

2023-10-21, 11:46 Jolanta Fischer/Redakcja

„Biała sobota” w Centrum Onkologii/fot. Jolanta Fischer

Mammografia, cytologia, badanie poziomu markera PSA, dermatoskopowa ocena znamion, a dodatkowo – szereg porad od specjalistów. Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy otworzyło drzwi dla mieszkańców w ramach tzw. „Białej soboty”, czyli akcji darmowych badań profilaktycznych.

– Chodzi o to, by „oswoić” ludzi z tą medyczną bielą. Akcje są potrzebne, uwrażliwiają, zwracają uwagę na problem – mówi dr Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu. I podkreśla, że z bezpłatne badania w CO można wykonywać nie tyko podczas akcji, a przez cały rok. – Korzystajmy z programów profilaktycznych na co dzień, bo my jesteśmy ich realizatorami permanentnie – zaznacza.



Co jeszcze CO przygotowało dla uczestników „Białej soboty”? – Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych stoisk. Są nasi koledzy z ZUS-u, z NFZ-u, można na tych stoiskach dowiedzieć się wiele o diecie, jest osoba, która będzie uczyć aktywizacji ruchowej. Chcemy też ludzi nakłaniać do tego, żeby rzucić palenie. Trzeba robić wszystko, żeby wyprzedzić chorobę – podkreśla dr Mierzwa.



– Edukuję kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi, a mężczyzn – samobadanie jąder; co powinno nas niepokoić i kiedy się zwrócić do lekarza – opisuje specjalistka. – Mieszkam niedaleko, aż wstyd nie podejść, skoro jest sobota, wolny dzień – mówi jedna z uczestniczek.



W ramach akcji pacjenci mogą także wyrobić EKUZ i założyć Profil Zaufany oraz wykonać analizę składu masy ciała przy stanowisku NFZ. Z kolei Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej zaprasza m.in. do wykonania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu i quizu zdrowotnego. Akcja trwała do godziny 13.00.