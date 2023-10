Życie zaczyna się na emeryturze! Seniorzy świętują swoje Dni w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2023-10-20, 14:15 Robert Erdmann/Janusz Wiertel/Redakcja

Dzień seniora w BOCP w Bydgoszczy/fot. jw

20 października przypada Europejski Dzień Seniora. W Centrum Wolontariatu przy Gdańskiej 5 w Bydgoszczy zorganizowano spotkania, wykłady i porady.

W imieniu władz Bydgoszczy gości witał Przemysław Biegański z Biura Aktywności Społecznej. – Pierwszy dzień jest bardziej informacyjny, merytoryczny, ale są też rozrywki. Jutro odbędzie się uroczysta gala w Teatrze Kameralnym – mówił.



A na co liczyli sami seniorzy? – Chodzimy na uniwersytet trzeciego wieku, w związku z tym tu jesteśmy – mówiła jedna z uczestniczek. – Są lekarze, jest ZUS, może do ZUS–u będę miał pytania – dodał inny senior. – Jeżeli chodzi o uniwersytety trzeciego wieku, mamy za sobą 7 spotkań dla ponad 500 uczestników, ale jesteśmy też w klubach seniorów, i to od roku 2023 to ponad 20 potkań, na których gościliśmy ponad 600 naszych drogich seniorów – opowiadał Mariusz Jaroniewski, dyrektor bydgoskiego ZUS.



W sobotę (21 października) o godz. 17.30 odbędzie się uroczysta gala w Teatrze Kameralnym. Zostaną wręczone wyróżnienia dla osób zasłużonych dla środowiska seniorów. Galę uświetni monodram muzyczny „Tylko mnie poproś do tańca” Katarzyny Kłaczek. Aktorka Teatru Kameralnego zaprezentuje autorską interpretację piosenek Anny Jantar. Na galę obowiązywały wcześniejsze zaproszenia.

Relacja Roberta Erdmanna („Popołudnie z nami”)