Oświetlaj, nie oślepiaj! Na wybranych stacjach sprawdzisz oświetlenie za darmo [wideo]

2023-10-20, 13:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

W wielu autach problemem są żarówki w reflektorach/fot. Monika Kaczyńska

Policja zachęca kierowców do kontroli oświetlenia pojazdów. Będzie to można zrobić bezpłatnie w ramach akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. – To bardzo ważne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok i występują opady deszczu lub śniegu – podkreśla podkom. Remigiuszem Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

– Jeżeli będą te światła ustawione zbyt nisko, kierowca nie będzie miał doświetlonej drogi, nie będzie miał doświetlonego pobocza i może dojść do sytuacji, że nie zobaczy pieszego, że nie zobaczy przeszkody na drodze; może dojść do potrącenia. Z kolei jeśli będzie miał światła ustawione zbyt wysoko, będzie oślepiał innych kierowców, jadących z naprzeciwka. Wówczas kierowca jadący z naprzeciwka jest oślepiony i też powoduje zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowym – tłumaczy podkom. Rakowski.



Jak mówi Marcin Solecki, diagnosta należący do Polskiego Związku Motorowego, zainteresowanie akcją jest bardzo duże. – Co roku bierzemy z policją udział w tej akcji. Badamy bardzo dużo samochodów i w większości przypadków, można powiedzieć że w 90. proc., jest kwestia złych żarówek w reflektorach – i to właśnie „wychodzi” podczas tej akcji – wskazuje.



W województwie kujawsko-pomorskim w akcji wezmą udział 83 stacje. Do diagnostów można zgłosić się już w sobotę (21 października). Akcja będzie trwała do 15 grudnia.



Wykaz stacji biorących udział w akcji poniżej (w załączniku). Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.