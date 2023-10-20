Контракт допомоги Україні, пристрої проти щурів, „Пам'ять та Ідентичність”

2023-10-20, 12:04  Paweł Podkopaiev/Redakcja
Десантні війська США підписали контракти на 1,5 мільярда доларів з дев

Десантні війська США підписали контракти на 1,5 мільярда доларів з дев'ятьма компаніями, включаючи Zakłady Chemiczne Nitro-Chem SA в Бидгощі/fot. фото: Nitro-Chem SA, Facebook

Десантні війська США склали замовлення на боєприпаси для України, в Іновроцлаві боряться проти щурів, в Торуні відкрито музей і культурний центр.

Десантні війська США підписали контракти на 1,5 мільярда доларів з дев'ятьма компаніями, включаючи Zakłady Chemiczne Nitro-Chem SA в Бидгощі. Замовлення пов'язане з постачанням боєприпасів до Збройних Сил України.
Йдеться про виробництво для України артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які мають постачати українським військам, що воюють проти росії, з метою вирішення проблеми величезної витрати боєприпасів у бою. Контракт буде реалізовано в 2023-2026 роках.

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa встановлює в житлових масивах Іновроцлава ультразвукові пристрої для відлякування щурів. Кооператив почав розміщувати на сходах інформацію про те, що він встановить відлякувачі та дератизаційні станції. Завдяки використаному захисту сторонні особи, як і коти з собаками не матимуть доступу до отрути. Мешканці багатоповерхівок на вулиці Коперника повідомляють, що проблема щурів повертається бумерангом.

Кооператив також звертається до мешканців з проханням не залишати залишки
їжі біля сміттєвих баків чи під вікнами.

У Торуні відкрито музей «Пам'ять та ідентичність» на честь Івана Павла ІІ. Це спільна ініціатива Міністерства культури і національної спадщини та Фундації Lux Veritatis імені отця Тадеуша Ридзика. Музей представляє історію Польщі від її християнських початків до наших днів. Експозиція налічує понад тисячу експонатів, серед яких: стародруки, картини, монети та медалі. Також музей має стати культурним центром, де будуть проводитися різноманітні заходи.

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