Jesienne wietrzenie szafy pomoże szkole w Kozielcu! W sobotę wyprzedaż garażowa

Ubrania dla każdego, zabawki, książki, ozdoby, czy sprzęt AGD – słowem: wszystko, co zalega w szafach i na strychu, zyska wkrótce nowe życie. Szkoła Podstawowa im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu (gm. Dobrcz) organizuje wyprzedaż garażową.

W sobotę (21 października) od godz. 13.00 do 17.00 na terenie placówki, mieszkańcy będą mogli zakupić używane rzeczy, a przy tym wspomóc radę rodziców. Wszystko w przyjaznej atmosferze, przy kawie i domowym cieście.



To już druga edycja wyprzedaży. – Pomysł zrodził się z rozmowy dwóch koleżanek, że mamy pełne szafy. Wpadłyśmy na pomysł, że fajnie byłoby zorganizować taką wyprzedaż – informuje współorganizatorka wydarzenia, Anna Adasiak. – W tym samy czasie stałyśmy się członkiniami Rady Rodziców w naszej szkole i zdałyśmy sobie sprawę, że ten budżet szkoły jest bardzo cienki. Dodałyśmy jeden do jednego. Datki odwiedzających i wystawców troszeczkę wspomogą ten budżet Rady Rodziców i tym samy, pomogą naszym dzieciakom – podkreśla Jest to też integracja mieszkańców, ponieważ jest bardzo dużo młodych, nowych mieszkańców, których tak naprawdę nie znamy – dodaje.



Zebrane w czasie wyprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na nagrody dla wyróżniających się uczniów, zakup materiałów do świetlicy szkolnej i budowę ogrodzenia.